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【港股追蹤】油價翻生　簡評石油股

股樓投資 19:42 2020/06/03

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國際油價在4月經歷過紐約期油負油價事件後，其後持續回穩，本周紐約期油已回升至每桶逾35美元水平，布蘭特期油每桶更重上40美元水平，反映疫情稍為緩和，加上減產協議生效後，國際原油供求水平逐漸平衡。本港上市的三大石油股近期亦持續轉強，中石化（00386）及中石油（00857）本周均升逾2%，與大市同步；中海油（00857）本周更抽升逾5.7%，走勢強勁。

隨著油價回升，理論上對石油股有利，但內地有地板價機制，當國際油價處於每桶40美元以下，或每桶120美元以上，成品油價格調整機制將不適用，以保住石油公司生計。故早前油價跌至每桶20美元附近，石油股其實早已跌定，未有再跟隨大跌。除非油價進一步抽升至每桶50美元，否則三大油股難再有更大潛在升幅。

相關文章：【油價回升】油價重返30大關　重回正常水平仍待1年

而且，在地板價機制下，內地成品油價格已經連續5輪暫停調整，內地開始有聲音質疑，這個定價機制是否有必要改變，甚至取消。若取消機制相關消息傳出，有機會令油股股價調整。因為若油價再一次崩盤，石油股就算是國企，也難敵市場調整，股價也有機會比今次出現更大波動。

至於追油價相關的ETF又是否會更穩陣？投資者買入前，應看清楚ETF與那種石油相關資產掛勾，若與期貨掛勾，則要知道與何時的合約掛勾，轉倉的情況如何，否則又有機會出現4月份時的ETF大插事件。

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撰文 : 古植平

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