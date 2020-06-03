【錄音流出】中國有否暪報疫情？還原新冠疫情時序

美聯社報道，據世衛流出的最新錄音檔案及內部文件顯示，世衛官員是為了「哄騙」中國希望講多一點好話來換取他們的資料，也為了不要令為國際組織工作的中國人為難，才在一月時不斷讚揚中國政府。暫時未見中方回應。

據美聯社引述的文件，中國其實早在12月中旬已開始病毒排序，並在月底時已完成大部份病毒排序，但其後中國國家衛健委下令銷毀所有病毒，如果說法屬實，中國實有暪報疫情，以下的時間線綜合了過往的新聞報道及美聯社的內部資料。

12月中旬：開始病毒排序

12月27日：完成大部份病毒排序

1月3日：中國國家衛健委下令實驗室銷毀所有病毒樣本，或送往指定實驗室保管

１月６日：有世衛官員抱怨中國沒有提供足夠資料，難以評估病毒會否人傳人，以及對全球各地的風險

1月9日：世衛指未看到病毒有人傳人風險，反對旅行禁令

１月７日：已有3個國家實驗室各自確定完整基因排序，但它們沒有公開

1月11日：上海公共衛生臨床中心在virological.org公布基因排列

1月12日：上述3個國家實驗室在GISAID網站上公布基因排列，距離他們完成基因排列一星期。

１月14日：世衛引用中國說法，重申不會人傳人

１月22日：世衛讚揚中國

１月23日：世衛拒絕傳事件列為全球緊急事件。同日，武漢宣布封城。

２月29日：病毒已爆發一個月，但世衛仍建議不用實施旅行禁令

如果美聯社的資料屬實，根據此時序來看，便能得出以下結論：

中國拖延公開基因排列半個月

世衛在未有準確資料時，已指病毒不會人傳人，同時未有向中國施壓要求對方提供更多資料。

在病毒爆發及確定會人傳人後，世衛沒有建議各國實施旅遊禁令，令病毒傳播到其他國家