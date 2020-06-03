【美國示威】特朗普自稱為黑人社區貢獻最多　僅次林肯

美國明尼蘇達黑人弗洛伊德遭警壓頸8分鐘而亡，全美掀起示威潮，美國種族歧視問題引發世界各國關注。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）對於示威者的態度，更激起美國民眾討伐，惟特朗普強調，他是自林肯（Abraham Lincoln）以來，為黑人做出貢獻最多的總統。

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特朗普在Twitter上表示：「自林肯政府後，我的政府為黑人社區所做的貢獻超過任何總統」，他舉例與議員斯科特（Tim Scott）共同通過了「機會區域」政策（Opportunity Zone），為傳統黑人大學聯盟（HBCU）籌集資金、推行「學校選擇」、通過了刑事司法改革，在其任內黑人失業率、貧困率、犯罪率都是歷史最低，他還強調稱：「更好的將會到來」。

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林肯是美國第16任總統，他曾於1863年簽署《解放奴隸宣言》 （Emancipation Proclamation），宣布解放南方黑奴，並推動國會通過憲法第十三條修正案，於南北戰爭結束後兩年正式廢除奴隸制。

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是次不是特朗普第一次公開與林肯比較，此前出席於林肯紀念堂舉行的市民大會時，特朗普稱自己與媒體的關係緊張，是過往歷任美國總統都未曾遇過的程度，並他將自己與林肯的遭遇相比：「總說傳媒對林肯已是最差，但我相信我的待遇更差。」

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