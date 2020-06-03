前補習天王竟是炒樓高手　買樓4年賺三成

據土地註冊處資料顯示，前補習天王吳賢德（Arthur Kho）及有關人士早前以670萬元，出售將軍澳藍塘傲5座中層H室，單位實用面積388平方呎，成交呎價約17,268元，屬市價水平。

據了解，原業主於2016年10月，以520.79萬元購入上址，持貨近4年易手，現帳面賺約149.21萬元，物業升值約29%，升幅跑贏同類單位。據差餉物業估價署資料顯示，2016年10月時，A類單位（實用面積少於431平方呎）樓價指數報335.3點，及至今年4月，相關指數升至416.4點，升幅約24%。換言之，上述藍塘傲單位樓價，跑贏同類面積單位約5個百分點。

值得留意的是，吳賢德雖是前補習天王，教授中國語文及文化科，但過去投資有道，更是炒樓高手，高峰時期曾持有約30個單位，隨着樓價持續上升，身家早已暴漲。其中，他對將軍澳區物業情有獨鍾，先後購入天晉2期、天晉IIIA、Monterey、藍塘傲及晉海等新盤，獲利甚豐。

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