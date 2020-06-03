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【新股追蹤】挾口罩概念而臨　反而衰多兩錢重？

股樓投資 19:03 2020/06/03

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與移卡（09923）同期招股的海納智能（01645），未有前者超額認購645倍般誇張，但公開發售仍錄得167倍超額認購，最後以招股價（1.08元至1.5元）範圍中上方，1.38元定價。股份今日（3日）首日掛牌，惟1.38元已經是全日最高位，最終更以全日最低位1.2元收市，未計手續費，抽中股份的捧場客每手帳面蝕720元。

集團在內地從事設計及生產製造一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、 成人紙尿褲及女性衛生巾）自動化機器之製造商。根據行業報告，按銷售一次性衛生用品機器所產生之收益計，在二零一九年市場份額約 4.0%，去年收入達3.78億元人民幣，按年增長超過12%。

受惠新冠肺炎疫情，口罩成為抗疫必備用品，海納獲得地方政府青睞，研發一次性醫用口罩機，掘身一變成為口罩概念股。不過中港兩地近期疫情漸見放緩，口罩需求未有早前般大，這項業務往後能否做得更大，成為疑問。

此外，公司去年收入雖然有雙位數升幅，惟同期純利錄得逾30%的按年跌幅，增添投資者憂慮，基本因素普通，純炒口罩概念下，就算有新股熱潮之助，股價短期或只在上市價附近浮沉。

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撰文 : 古植平

香港股票 疫情 海納智能（01645）

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