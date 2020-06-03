【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 環球經濟金融 19:00 2020/06/03 分享： 美國反警暴、反種族歧視的示威騷亂持續，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）批評對手特朗普只會撥火，揚言自己會嘗試療癒種族分化。不識政治和不看資料的人或會很感動，但識看的人就知道「得啖笑」，只不過是政客「抽水」手段。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/02 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 2020/06/02 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/06/01 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/02 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 2020/06/02 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/06/01 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 2020/05/30 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 拜登 特朗普 美國民主黨 總統大選 美國 請願示威 政治 種族主義 社會矛盾 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入