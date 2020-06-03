【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享）

美國反警暴、反種族歧視的示威騷亂持續，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）批評對手特朗普只會撥火，揚言自己會嘗試療癒種族分化。不識政治和不看資料的人或會很感動，但識看的人就知道「得啖笑」，只不過是政客「抽水」手段。

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