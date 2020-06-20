【美國示威】拜登倡療癒國家 抽水多於實際

美國反警暴、反種族歧視的示威騷亂持續，民主黨總統候選人拜登批評對手特朗普只會撥火，揚言自己會嘗試療癒種族分化。不識政治和不看資料的人或會很感動，但識看的人就知道「得啖笑」，只不過是政客「抽水」手段。

拜登自詡了解黑人社群，倡療癒國家

但他和奧巴馬主政，種族騷亂反更多

當36年參議員，化解種族矛盾零建樹

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拜登（Joe Biden）早前到費城出席造勢活動，大談引發近日騷亂的種族問題，他形容黑人弗洛伊德疑遭白人警員跪殺的事件是一個喚醒國家的警號，迫使美國正視系統性的種族主義。

拜登宣稱，自己是最理解美國黑人社群傷痛的總統候選人，並趁機批評對手特朗普利用群眾一直以來的不滿和新的恐懼，使國家淪為戰場、四分五裂。

警暴和種族歧視當然要反對，但筆者不是拜登肚裡的蟲，無法知道他是否理解黑人社群，只能數數他做了甚麼。

有趣的是，拜登跟隨美國首名黑人總統奧巴馬，做了足足8年的副總統，為黑人社群做過甚麼導正種族矛盾？似乎一點都沒有，否則他沒理由趁機向大眾宣揚自身政績。

種族問題是美國最根深柢固的社會矛盾，即使如今不少政策傾向優惠黑人，但基本上仍然難以化解，只能緩和。

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奧巴馬當上總統，堪稱是「黑人也有出頭天」的代表時刻，但他和拜登主政的8年期間，類似的種族大型騷亂依舊不絕於耳，多達6次，是近代眾多總統任內最多。

2009年：加州，黑人男子格蘭（Oscar Grant）在元旦日被警員槍殺後引發騷亂；

2012年：加州，兩名拉丁裔男子被殺後騷亂；

2014年：密蘇里州，18歲黑人男子布朗（Michael Brown）被白人警員所殺後發生兩輪騷亂；

2015年：馬里蘭州，25歲黑人男子格雷（Freddie Gray）在警車上頸項和脊椎受傷致死，引發近半個月騷亂；

2016年：威斯康星州，23歲黑人男子史密斯（Sylville Smith）被槍殺，導致3日騷亂；

2016年：北卡羅來納州，43歲黑人男子斯科特（Keith Lamont Scott）被射殺後爆發2日騷亂。

反觀特朗普，雖然被主流輿論批評為種族主義者，但其首個4年任期即將屆滿，種族問題引發的騷亂其實只有今次弗洛伊德之死的事件。

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再看遙遠一點，拜登由1973年開始擔當聯邦參議員，直到2009年初為止，在參議院足足待了36年，又替黑人貢獻了甚麼？當然沒有，反而被路透社翻舊帳，指他在1990年代曾經起草一份如今備受批評的罪案法案。

這意味著，拜登在政圈打滾44年，從沒有為黑人社群做過實事，卻揚言可以做得比特朗普更好，委實叫人摸不著頭腦。

當然，美國社會如今自由派當道，輿論一面倒推崇這些誇誇其談、只求政治正確的花言巧語。選民信以為真，實在不足為奇。

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