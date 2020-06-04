瞄準「市場痛點」　捷成耗8年研新式助聽器

▲ 捷成馬電子董事總經理馮炳林期望，Heari助聽器可解決現有產品的不足，疫情後年內可賣出超過1000件。（曾耀輝攝）

坊間的助聽器有不少毛病，例如放大噪音、價錢昂貴等。擁有百年歷史的捷成集團，旗下捷成馬電子近年推出新型助聽器，冀可解決這些問題，更貼近本港的聽障人士；目標疫情過後，年內可賣出超過1000件。

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花8年時間研發 縮短時間降售價

坊間的助聽器平均每隻1萬至2萬元，另加聽力測試的服務費，索價不菲。捷成馬電子董事總經理馮炳林指出，加上外觀及質素問題，一般助聽器始終未能滿足用者需要。同時，普遍用家是聽不到特定音頻的聲音，而市面上部分助聽器僅是把聲音放大。他稱：「高中低音全頻放大，反而使用家聽力進一步受損。」

捷成馬電子研發6至8年時間，推出Heari助聽器。該產品的外型仿照一般的掛頸耳機，以8頻為分。只需透過電話APP，即可以測試用家有何程度的聽力缺失，從而按音頻進行實時補償。由測試至置入軟件，整個過程由2至3個星期，縮短至1小時。

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主攻香港市場 再改進功能、外觀

馮又透露，研發過程最大的困難是開發補償音頻的演算法，且亦需不斷找尋用家體驗產品。由早期研發自今，大約有7、8000人曾體驗Heari的聽力補償演算法。雖現時正式推出市面的助聽器已有一定成熟程度，惟亦未能覆蓋部分聽力嚴重受損的個案，覆蓋率大約70%至80%左右。

雖然Heari助聽器早前獲得智營設計大賞的獎項，可助開拓海外市場，但馮炳林指品牌暫時冀集中在本地市場，冀先吸取更多本地用戶的意見，再逐步改良產品，如增加顏色選擇、提升覆蓋率等。

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記者：葉泳珊