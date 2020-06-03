【美國示威】特朗普洞悉民意？ 6成美國人撐出兵平亂

▲ 民調顯示，58%美國人支持動用軍事力量，助警方平亂。

美國反種族不公示威引發的社會衝突持續，全國多個大城市處理暴動狀態，特朗普呼籲各州動用國民警衛軍平亂，但多州政府因種種顧忌，對出兵十分抗拒。惟民調顯示，特朗普意見獲美國民眾支持，58%美國人支持出兵止暴制亂，支持出兵的非裔亦為數不少，達37%。

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調查機構Morning Consult就應否出兵平亂，周日至周一期間成功訪問了1624名美國人，當中58%支持派兵，協助警方平息騷亂，表示非常支持出兵的，有33%，而不支持的僅得30%。

外界一般認為民主黨支持者十分抗拒出兵，但調查結果顯示這可能是誤解，分別有多達43%的34歲以下人士、40%自由派人士支持出兵。另外支持動用軍隊助警平亂的非裔為數不少，達37%。

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支持出兵平亂的美國人，通常較年長，並且是保守派，並且是白人，75%自稱保守派的人士支持出兵，68%的65歲以上人士以及60%白人稱強烈支持或部分支持出兵。

美國反種族不公示威進入失控狀態，部分示威者乘亂搶劫，更爆發槍擊事件，威脅平民生命財產安全。

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責任編輯：文青青

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