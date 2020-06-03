【港區國安法】滙豐王冬勝接受官媒訪問：港區國安法是正確方向（第二版）

▲ 王冬勝參與支持國安法立法的聯署

新發華晚間發稿，香港總商會主席、香港上海匯豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝在接受新華社採訪時說，香港商界普遍認為香港國家安全立法是一個正確方向，希望香港國家安全立法可以為香港帶來長遠的繁榮穩定。

王冬勝表示，對於香港國家安全立法，香港商界十分關心。他接觸了很多商會同仁，絕大多數認為這可以確保香港繼續成為國際金融中心。作為一個國際城市，穩定最為重要，穩定是一切發展的基礎和前提。香港商界普遍認為，香港國家安全立法從長遠而言能夠為香港帶來穩定。

5月28日，全國人大通過香港國家安全立法相關決定。香港總商會日前開展的一項調查顯示，在418家受訪企業中，75%的企業認為香港國家安全立法會對日常業務營運產生正面影響或不會構成任何影響。

對於美國宣布將對香港實施制裁，王冬勝說，香港商界反對外國對香港實施任何制裁，這種做法只會不必要地加深在港運營的本地和外國企業所面對的困局。

「商界為什麼不贊成？因為對香港傷害最重的就是對經濟的信心。」王冬勝認為，眾多商家到香港投資、開辦企業，首先是對香港長遠發展有信心，只有信心才能給香港帶來投資。

「制裁不僅傷害香港，也傷害美國自身，還會傷害整個亞太地區。」王冬勝進一步闡述說，香港有眾多美國企業、美國資本，香港又是亞太地區的融資中心。打擊香港，香港自身固然受損，美國企業、資本也受損，對亞太地區經濟發展也帶來傷害。「特別是新冠肺炎疫情正在對全世界經濟帶來打擊，大家應該同舟共濟，共同提振經濟，而不是相互傷害。」王冬勝說。

談到未來香港經濟抵御風險的底氣，王冬勝認為還是來自內地，來自日漸融合的粵港澳大灣區。他介紹了香港總商會為提振經濟所做的努力，其中一項很重要的舉措是幫助企業走出去，與香港貿發局合作，跟各國商會接觸，為香港創造新的機會。

「一個很重要的方向是粵港澳大灣區。」王冬勝介紹說，香港總商會的同仁都對粵港澳大灣區非常重視。

「我對香港未來發展充滿信心。」王冬勝說，香港商界的朋友都相信，國家安全立法會給香港帶來穩定的社會環境，有發展迅速的內地市場做支撐，香港經濟一定會走出陰霾，重上發展軌道。

（第二版更新王冬勝訪問）

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全國政協副主席梁振英上周五發文炮轟滙豐 （00005） 未就國安法表態，並呼籲本港工商政界取消滙豐戶口。今日滙豐於其微訊公眾號「滙豐中國企業號」發文，指身兼香港總商會主席的滙豐亞太區行政總裁的王冬勝加入支持國安法立法的聯署。

文章又指，近日香港總商會就國安法在香港實施的影響進行調查，結果指香港商界對「港版國安法」的長遠影響大致持正面看法。

滙豐重申，在「一國兩制」的原則下，尊重和支持所有穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律。同時，滙豐也始終認為，穩定的環境是香港作為國際金融中心長期經濟復甦的關鍵。

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