▲ 【美國示威】最高美國旗風暴下撕開兩半 網民:時代隱喻

美國明尼蘇達州有黑人遭白人警員壓頸致死,激發全國各地大規模示威,反警暴及抗議種族主義。美國的示威浪潮連日來持續擴散,美國威斯康星州更有暴風雨,吹毀位於當地的最高美國國旗。有網民於社交媒體留言,指國旗遭風雨吹毀是「我們的時代隱喻」(metaphor for our times)。

威斯康星州的保險公司Acuity Insurance,位於希博伊根(Sheboygan)的總部豎立了全球最高的美國國旗。這面國旗的面積約有70呎乘以140呎,旗桿高約121米,甚至比自由女神像高約30米。

暴風雨周二(2日)吹襲該州多個地區,更切斷超過3.1萬戶房屋的電力供應。有網民於社交媒體Twitter上載相片,指暴風雨更把這面全球最高的美國國旗摧毀。從網民上載的相片可見,旗幟在風雨吹襲下撕裂及一分為二。

有網民發帖文指,這面美國國旗被譽爲全球最高的自由象徵,更諷刺道:

(它)在周二晚遭撕開一半。分裂、分開、撕裂,就像我們現在的國家。

(Ripped in half Tuesday night. Split, divided, ripped up.JUST like our nation right now.)

另一位網民更表示,這面旗幟遭撕裂及一分為二,似乎是「我們的時代隱喻」(metaphor for our times)。

Acuity Insurance行政總裁Ben Salzmann於該公司網站上表示,他們有幸在美國生活及工作,也對能懸掛這面旗幟感到很自豪。

美國連日來發生示威,最少40個城市已頒布宵禁令。美國國防部發言人周二更證實已派1,600名美軍進駐華盛頓區內若干軍事基地待命。但美國各地有不少民眾仍無視宵禁令,深夜於街頭上聚集。

