【美國示威】最高美國旗風暴下撕開兩半 網民：時代隱喻

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【美國示威】三位前總統齊發聲 奧巴馬促禁警員箍頸
美國明尼蘇達州有黑人遭白人警員壓頸致死，激發全國各地大規模示威，反警暴及抗議種族主義。美國的示威浪潮連日來持續擴散，美國威斯康星州更有暴風雨，吹毀位於當地的最高美國國旗。有網民於社交媒體留言，指國旗遭風雨吹毀是「我們的時代隱喻」（metaphor for our times）。
威斯康星州的保險公司Acuity Insurance，位於希博伊根(Sheboygan)的總部豎立了全球最高的美國國旗。這面國旗的面積約有70呎乘以140呎，旗桿高約121米，甚至比自由女神像高約30米。
暴風雨周二（2日）吹襲該州多個地區，更切斷超過3.1萬戶房屋的電力供應。有網民於社交媒體Twitter上載相片，指暴風雨更把這面全球最高的美國國旗摧毀。從網民上載的相片可見，旗幟在風雨吹襲下撕裂及一分為二。
有網民發帖文指，這面美國國旗被譽爲全球最高的自由象徵，更諷刺道：
（它）在周二晚遭撕開一半。分裂、分開、撕裂，就像我們現在的國家。
（Ripped in half Tuesday night. Split, divided, ripped up.JUST like our nation right now.）
另一位網民更表示，這面旗幟遭撕裂及一分為二，似乎是「我們的時代隱喻」（metaphor for our times）。
Acuity Insurance行政總裁Ben Salzmann於該公司網站上表示，他們有幸在美國生活及工作，也對能懸掛這面旗幟感到很自豪。
美國連日來發生示威，最少40個城市已頒布宵禁令。美國國防部發言人周二更證實已派1,600名美軍進駐華盛頓區內若干軍事基地待命。但美國各地有不少民眾仍無視宵禁令，深夜於街頭上聚集。
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責任編輯：何穎兒