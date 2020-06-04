【品味家居】返到屋企好似去咗日本咁！　太古城488呎單位變和式部屋

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藍籌屋苑太古城向來實用面積高，只要稍作室內設計，便能讓房子化身理想家居。戶主花了近55萬改造單位，屋內呈日式風格，以日式木屏風隔開客廳與房間，增加採光度，亦令原本看似狹窄的屋子空間感大增。而設計師在採用日式風格之餘，亦能完美融合粉色、金色及波點圖案於屋內，迎合戶主的喜好。
項目面積： 488平方呎
項目地址： 太古城南海閣
設計室： Deco Farmer Studio
設計師： Heiman Chan
房子被改造前，客廳區域主要以傢俱區分，色調和屋內佈置均沒有一致性。而在改造後，小至所採用的燈光大至傢俱及牆身顏色亦採取統一設計，令整體更為和諧。
設計師令玄關搖身一變成為小型衣舞間，讓戶主的各種日用品及化妝品伸手可及，方便戶主在回家後掛上衣物、卸下手袋。
設計師把兩房連貫起來，增設L型開放式衣帽間，以地櫃架高雙人床，令房間更寬敞之餘又能盡收戶主的雜物，令房間更為整潔。
浴室摒棄日式設計，以時尚的黑白配色為主調，以鏡櫃增加空間感。而原本的洗手盤之下放滿清潔用品，設計師地以深色木紋櫃子托起洗手盤，巧妙地增加儲物空間。
廚房一如浴室均採用冷淡色調，以簡潔顏色營造乾淨整齊的感覺。設計師把全部枱面造成同一水平，戶主不用彎下腰處理食材及煮食之餘，亦能令整體空間更一致協調。
價單參考：
設計服務費用 HK$50,000
預備工程 HK$33,000
電力工程 HK$65,000
水喉工程 HK$28,000
油漆工程 HK$38,000
泥水工程 HK$67,000
傢私工程 HK$188,000
更換鋁窗及浴屏 HK$66,000
雜項工程 HK$13,500
合共 HK$548,500
撰文 : 梁翠麗、黎海怡