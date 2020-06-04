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【品味家居】返到屋企好似去咗日本咁！　太古城488呎單位變和式部屋

股樓投資 18:36 2020/06/04

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藍籌屋苑太古城向來實用面積高，只要稍作室內設計，便能讓房子化身理想家居。戶主花了近55萬改造單位，屋內呈日式風格，以日式木屏風隔開客廳與房間，增加採光度，亦令原本看似狹窄的屋子空間感大增。而設計師在採用日式風格之餘，亦能完美融合粉色、金色及波點圖案於屋內，迎合戶主的喜好。

單位採用日式設計。(受訪者提供)

項目面積： 488平方呎

項目地址： 太古城南海閣

設計室： Deco Farmer Studio

設計師： Heiman Chan

設計前的平面圖。(受訪者提供)

設計後的平面圖。(受訪者提供)

客廳以射燈照明，簡潔之餘又能帶出時尚感。(受訪者提供)

房子被改造前，客廳區域主要以傢俱區分，色調和屋內佈置均沒有一致性。而在改造後，小至所採用的燈光大至傢俱及牆身顏色亦採取統一設計，令整體更為和諧。

屋子改造前，客廳空間較狹窄。(受訪者提供)

日式屏風採用木和紙兩種物料，讓光線穿透每個空間。(受訪者提供)

單位主要色調為柔和的大地色，惟門口位置以淺灰點綴，突顯用色層次。(受訪者提供)

設計師令玄關搖身一變成為小型衣舞間，讓戶主的各種日用品及化妝品伸手可及，方便戶主在回家後掛上衣物、卸下手袋。

玄關改造前的空間並未被盡用。(受訪者提供)

玄關以淺灰櫃子打造，一改老舊風格。(受訪者提供)

屋內的小角落放上黑膠碟機，顯出戶主的品味。(受訪者提供)

房間原本只有一扇窗，即使在日間仍然非常昏暗。(受訪者提供)

設計師把兩房連貫起來，增設L型開放式衣帽間，以地櫃架高雙人床，令房間更寬敞之餘又能盡收戶主的雜物，令房間更為整潔。

設計師打通兩間房間，以兩扇窗增加採光度。(受訪者提供)

房間關燈後，相隔客廳與房間的屏風會把光透進房間，增加明亮感。(受訪者提供)

房間的L型開放式衣帽間。(受訪者提供)

地台亦設燈光照明，防止晚上起床會摔倒。(受訪者提供)

浴室摒棄日式設計，以時尚的黑白配色為主調，以鏡櫃增加空間感。而原本的洗手盤之下放滿清潔用品，設計師地以深色木紋櫃子托起洗手盤，巧妙地增加儲物空間。

浴室採以玻璃門相隔如廁及淋浴空間。(受訪者提供)

浴室改造前的淋浴空間較狹小。(受訪者提供)

廚房一如浴室均採用冷淡色調，以簡潔顏色營造乾淨整齊的感覺。設計師把全部枱面造成同一水平，戶主不用彎下腰處理食材及煮食之餘，亦能令整體空間更一致協調。

廚房的色調為白色和煙灰色，即使是煮食空間亦能營造出一塵不染的感覺。 (受訪者提供)

設置白色大枱以準備食材。(受訪者提供)


價單參考：

設計服務費用        HK$50,000

預備工程 　　　　HK$33,000

電力工程 　　　　HK$65,000

水喉工程 　　　　HK$28,000

油漆工程 　　　　HK$38,000

泥水工程　　　　 HK$67,000

傢私工程 　　　　HK$188,000

更換鋁窗及浴屏 　HK$66,000

雜項工程 　　　　HK$13,500

合共　　　　　　 HK$548,500

 

撰文 : 梁翠麗、黎海怡

服務 時尚 工程 家居 設計 設計師 日本 太古城

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