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【美國經濟】5月小非農ADP新職跌276萬 勝預期

環球經濟金融 20:16 2020/06/03

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新冠肺炎疫情下，美國一度實施禁足令，影響美國就業情況。調查機構ADP及穆迪（Moody's）公布聯合進行俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果，5月職位減少276萬個，勝市場預期的減少900萬個。對比4月為減少2023萬個，4月數字為2002年有紀錄以來最差。

行業數據方面，貿易、運輸和公用事業的職位受災最嚴重，職位減少82.6萬個；其次為製造業，職位減少71.9萬個；第三為醫療保健及社會援助，職位減少33.3萬個。

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至於職位增加的行業僅有兩個，分別是教育領域增加16.6萬個職位、企業管理增4萬個職位。

在疫情期間，聘請1,000人以上的大企業打擊最大，減少約133萬個職位；其次為聘請50至499人的中型企業，裁走520多萬人。

ADP聯合主管耶爾德馬茨（Ahu Yildirmaz）認為，雖然美國勞工力仍然受到新冠肺炎疫情大流行，但隨著許多州分已分階段復工，預料美國失業人數可能在4月已見頂。

較實時量度就業情況的數據，是勞工部每周公布的首次申請失業救濟人數，上周公布的數字為212.3萬，較市場預期的210萬為多。

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責任編輯：楊心悅

經濟 就業 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情 美國

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