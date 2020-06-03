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【美國示威】小布殊：是時候檢討美國悲劇性失敗

環球政經 20:21 2020/06/03

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美國因弗洛伊德之死而引發的騷亂不斷，美國前總統小布殊稱是時候檢討美國的「悲劇性失敗」。

小布殊發表聲明，稱自己及其妻勞拉（Laura Bush）對弗洛伊德之死，及困擾著美國的不公與恐懼感到苦惱，但現在不是說教的時候，人們反而應該傾聽，又稱美國是時候檢討這場悲劇性失敗。

他又在聲明指，美國最大的挑戰一直都是將不同背景的人，團結在一個充滿正義和機會的國家之下，而那曾經幾乎讓我們分裂的種族優越感，現在仍在威脅著我們的國家，問道「要如何才能結束我們社會中系統性的種族主義？」

他又稱，很多人都質疑美國社會的公正性，這是有其原因，黑人群體的權利反覆遭到美國機構的侵犯，卻從未被及時充分地解決。

相關文章：【美國示威】民調指逾半美受訪者不滿特朗普應對示威手法　

他指要解決美國的問題，必須堅持美國的信仰和基本真理，即人人生而平等，同時批評針對示威中發生的暴亂和騷動，強調搶劫並不是自由，破壞也無法爭取進展。

事實上，其父布殊在擔任總統期間亦曾處理種族問題引發的騷亂。1992年，4名洛杉磯警察毆打一名超速駕駛的黑人被判無罪，觸發民眾示威，並迅速升級為騷亂，一天之內蔓延到近20個州份。布殊其後引用《反叛亂法案》（Insurrection Act），派出4000多名國民警衛軍進入洛杉磯平亂。

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