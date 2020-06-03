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【美國示威】美國警暴多嚴重？平均每日殺3人

環球社會熱點 18:34 2020/06/03

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美國非裔黑人遭白人警員壓頸致死，引發美國示威浪潮持續。專門搜集警暴數據的網站Mapping Police Violence指出，列出4項有關美國警暴的數據，其中最令人震驚的是美國警方去年平均每日殺3人。

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  • 去年警方平均每日殺3人

數據顯示，去年警方執勤時殺了約1,100人，即平均每日殺3人，數字遠高於其他西方富裕國家。

英國《衛報》報道指，德國在2010年及2011年間，警方執勤時合共殺了15人；而在2015年的英格蘭、1990至2014年的威爾斯，警方在執勤時合共殺了15人。

美國人口約為英格蘭及威爾斯的6倍，德國的4倍。

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  • 聖路易斯警暴問題最嚴重

數據顯示，聖路易斯的警暴問題最嚴重，2013年至2019年間，每百萬名居民中，每年有約18人被警方殺死。

紐約市的情況最好，2013年至2019年間，每百萬名居民中，每年有約1.3人被警方殺死。

  • 99%警察殺人後不會被檢控

雖然每年有大批民眾被警方執勤時殺死，但在2013年至2019年間，99%的涉事警方都不會被檢控。

最高法院在1960年代頒布「有限制的豁免權」（Qualified immunity），以保護公職人員因進行公務活動所致的民事損害，提供可免責的辯護，此被視是讓警察濫用暴力的金牌。

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  • 每年數十名警察執勤時被殺

另一方面，根據FBI數據，去年有48名警員在執勤時被殺，另有41名警員在執勤時因意外而死。

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責任編輯：楊心悅

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