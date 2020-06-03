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【二手成交】二手「交投王」5月錄34宗成交   呎價按月更升6% 究竟是哪屋苑﹖

股樓投資 18:34 2020/06/03

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過去一個月新盤群起出動，不少開價更以貼近同區二手，吸去大批購買力，二手成交量明顯下跌。不過，東涌東環上月的交投量卻爆升，中原地產高級分行經理陳偉平表示，東涌區5月共錄得129宗二手成交，多個屋苑交投量大幅增加，其中樓齡最新的東環，5月錄得34宗成交，按月增加48%。樓價反彈力強，東環5月平均實用呎價約13,663元，按月升約6%。


該屋苑剛錄得的最新成交，為東環6A座中層5室，實用面積463平方呎，兩房間隔，景觀開揚，享少海景，由於屋苑樓齡新，新近獲區內租客青睞，視察上址一睇即中，見價錢合理，即場拍板以603萬元承接自用，折合實用呎價13,024元。


陳偉平指，原業主於2015年2月以526萬元一手形式購入單位，持貨約5年轉售單位，帳面獲利77萬元，單位期內升值約15%。

 

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撰文 : 陳詠妍

二手市場 成交 東涌 東環

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