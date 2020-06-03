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恒指升329點 網易次日招股暫超購74倍

金融經濟 18:33 2020/06/03

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財經焦點速覽

恒生指數重上24000點水平，全日高位窄幅上落，高低波幅不足145點，恒指最終收報24325點，升329點或1.37%，成交1395億元。今日除淨的友邦 （01299） 全日升5.3%冠藍籌；滙豐 （00005） 升2.6%，次日招股的網易 （新上市編號：09999） 認購反應續熱爆，綜合10間券商數據，孖展額暫約489.3億元，相當於超額認購74.4倍。

【今日財經焦點】
恒生指數升329點　滙豐重上38元關口友邦升半成（不斷更新）

【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍

【中概股回歸】高盛：41家中概股符合回港第二上市資格 美投資者最愛在港買中資股

【港區國安法】陳茂波回應美稱制裁：對聯滙有信心　香港不會外滙管制

【港區國安法】美商會：6成會員認為立法損害營商環境　3成考慮撤資

【港區國安法】達沃斯論壇創辦人：國安法或令香港人才流失 損經濟根本

【精選投資分析】

港股挾淡倉恒指望24400 國指萬點爭持關鍵10100（第六版）

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炒兩會行情 內險股發力（第四版）

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欄名 : 財經焦點速覽

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