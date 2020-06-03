【新冠肺炎】疑世衛刻意外洩錄音　學者：官員想與譚德塞割蓆

美聯社取得世衛錄音和內部文件，披露中國拖延一周以上才公布病毒基因序列，世衛官員亦對中國延遲通報疫情資訊感到挫折，有學者質疑世衛刻意外洩錄音，目的是為了與被指親近中國的總幹事譚德塞割蓆。

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據《自由亞洲電台》報道，美國富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授顏維婷認為世衛因處理疫情一事上成為眾矢之的，在各國通過將對世衛進行獨立調查之際，出現這些外洩的內部文件與錄音，背後原因有二，一是強調自己讚揚中國的行為是有戰略目的，二是表明世衛官員和譚德塞對中國態度截然不同。

顏維婷認為，世衛不想激怒中國，因此透過刻意外洩文件的方式，合理化他們小心翼翼地面對中國行為。她又反問，這是否代表世衛認為假如激怒中國，中國便不會分享病毒基因序列，認為世衛的論述「很有趣」。

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此外，美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜（Lanhee Chen）認為，美聯社報道的訊息再次清楚地展示中國政府在疫情早期掩蓋關鍵資訊的做法，同時也顯示世衛選擇跟一個明確表明不分享訊息的政府合作。

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