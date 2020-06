【港區國安法】野村檢視港業務規模　擬增內地新加坡版圖

▲ 野村正在重新檢視大中華區戰略及香港業務規模。

據金融時報報道,由於中港矛盾升溫,日本最大投行野村正認真檢視大中華區戰略和香港業務的規模。行政總裁奧田健太郎(Kentaro Okuda)透露,考慮加大其內地控股公司的業務規模。

奧田健太郎曾於4月表示,除日本之外,擁有1000人的香港業務在該行佔據重要地位。不過,他形容現時情況所有不同「not the same as it used to be」。

「港區國安法」令中美兩國爭端再升級,他續言,雖然目前未計劃將員工從香港調往亞洲其他地區,但野村正積極拓展新加坡業務。鑒於政治形勢,將認真考慮香港業務規模及其他方面。

報道指,野村與其同業一樣,尚未作出任何決定。相當部分的大型投行、資產管理機構及金融業以外的公司認為現時留在香港是有意義的,顯然是因為沒有更好的選擇。也有部分高管坦言,他們有意「接受」國安法。

奧田健太郎強調,大中華區業務對野村至關重要,其在評估亞太地區戰略時,可能會擴大野村東方國際證券的業務規模。

