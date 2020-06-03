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【港區國安法】野村檢視港業務規模　擬增內地新加坡版圖

金融經濟 18:24 2020/06/03

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野村正在重新檢視大中華區戰略及香港業務規模。

據金融時報報道，由於中港矛盾升溫，日本最大投行野村正認真檢視大中華區戰略和香港業務的規模。行政總裁奧田健太郎（Kentaro Okuda）透露，考慮加大其內地控股公司的業務規模。

奧田健太郎曾於4月表示，除日本之外，擁有1000人的香港業務在該行佔據重要地位。不過，他形容現時情況所有不同「not the same as it used to be」。

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「港區國安法」令中美兩國爭端再升級，他續言，雖然目前未計劃將員工從香港調往亞洲其他地區，但野村正積極拓展新加坡業務。鑒於政治形勢，將認真考慮香港業務規模及其他方面。

報道指，野村與其同業一樣，尚未作出任何決定。相當部分的大型投行、資產管理機構及金融業以外的公司認為現時留在香港是有意義的，顯然是因為沒有更好的選擇。也有部分高管坦言，他們有意「接受」國安法。

奧田健太郎強調，大中華區業務對野村至關重要，其在評估亞太地區戰略時，可能會擴大野村東方國際證券的業務規模。

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經濟 投資銀行 金融 港區國安法 亞洲 日本 香港 新加坡 中港矛盾

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