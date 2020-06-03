【港區國安法】新華社：多國政府支持推港區國安法　邊啲國家表態支持？

新華社報道，多國政府表示支持中國推動「港區國安法」，也認為香港事務是中國內政，其他國家無權干涉。表示支持的國家包括：北韓、斯里蘭卡、緬甸、菲律賓、敍利亞、坦桑尼亞、布隆迪、烏干達。

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報道引述北韓外務省發言人表示，完全支持中國黨和政府為維護國家主權與安全，以及在維護領土完整和「一國兩制」的基礎上，保障香港的安定與繁榮所採取的措施。香港事務屬中國內政，任何國家與勢力都無權對此説三道四，更對危害香港安定與社會經濟發展的行為，表示反對。

菲律賓總統發言人表示，菲律賓有數十萬名公民在港工作生活，希望香港保持長期繁榮及更大發展，相信一個持續繁榮穩定的香港將給菲律賓和菲律賓勞工帶來更多機會。

敘利亞外交部發表的聲明，指美國和其他西方國家，干涉中國內政，公然違反國際法和國家主權原則，呼籲各國尊重中國國家主權、統一和領土完整，恪守一個中國原則。

原文

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