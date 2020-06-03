  • 30°C
香港時間 : 2020603日 (三) 20:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】新華社：多國政府支持推港區國安法　邊啲國家表態支持？

環球政經 19:30 2020/06/03

分享：

新華社報道，多國政府表示支持中國推動「港區國安法」，也認為香港事務是中國內政，其他國家無權干涉。表示支持的國家包括：北韓、斯里蘭卡、緬甸、菲律賓、敍利亞、坦桑尼亞、布隆迪、烏干達。

相關文章：【港區國安法】英外相與五眼聯盟商議　研分擔收留港人

相關文章：【港區國安法】《人民日報》微信轉載文章　批匯豐「牆頭草」未表態支持國安法

報道引述北韓外務省發言人表示，完全支持中國黨和政府為維護國家主權與安全，以及在維護領土完整和「一國兩制」的基礎上，保障香港的安定與繁榮所採取的措施。香港事務屬中國內政，任何國家與勢力都無權對此説三道四，更對危害香港安定與社會經濟發展的行為，表示反對。

菲律賓總統發言人表示，菲律賓有數十萬名公民在港工作生活，希望香港保持長期繁榮及更大發展，相信一個持續繁榮穩定的香港將給菲律賓和菲律賓勞工帶來更多機會。

敘利亞外交部發表的聲明，指美國和其他西方國家，干涉中國內政，公然違反國際法和國家主權原則，呼籲各國尊重中國國家主權、統一和領土完整，恪守一個中國原則。

原文

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

相關文章

【港區國安法】財爺見記者時「眼泛淚光」？　陳茂波親自解話
2020/06/01
【港區國安法】財爺見記者時「眼泛淚光」？　陳茂波親自解話
【港區國安法】烈顯倫：世上所有國家　都有法律保障自身國家安全
2020/06/01
【港區國安法】烈顯倫：世上所有國家　都有法律保障自身國家安全
【港區國安法】蓬佩奧：正考慮歡迎港人赴美
2020/06/02
【港區國安法】蓬佩奧：正考慮歡迎港人赴美
【港區國安法】新加坡非居民存款創新高　彭博：或由香港流入
2020/06/02
【港區國安法】新加坡非居民存款創新高　彭博：或由香港流入
【港區國安法】約翰遜於《南華早報》撰文稱　允許BNO持有人延長簽證
今日
【港區國安法】約翰遜於《南華早報》撰文稱　允許BNO持有人延長簽證
外交 一國兩制 經濟 港區國安法 國際法 國安法 斯里蘭卡 緬甸 菲律賓 北韓

上一篇文章

【港股追蹤】油價翻生　簡評石油股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩