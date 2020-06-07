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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】DIY花藝的快樂 男生收花亦會感動落淚

名人薈萃 13:20 2020/06/07

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DIY 花藝的快樂！最開心莫過於友好收到自己親手做的，DIY保鮮花瓶。友好這樣說：好鐘意！ 媽咪話砌得好靚。你仲有冇其他作品？」頓時感到很大滿足感！

Flora Rabbit 的妹妹2019年11月結婚，圖為Flora Rabbit親手做的第一個保鮮花瓶，當日於婚禮Reception 作佈置。

最初以為只有女生愛花！原來不是，男生都愛收花！曾經DIY 花藝保鮮花瓶送給一對新人，感動落淚的竟然是男生，而不是女生！花的確是傳遞愛意和心意的天使。

DIY 花藝起到增進親情、友誼。回想起第一個DIY保鮮花瓶是給我的妹妹，賀她結婚，專程找師父教我做，加上Tailored made的相片。收到保鮮花瓶和祝福語，新郎哥拆完禮物後感動落淚， Flora Rabbit 的確始料不及。而這第1個保鮮花瓶，將會是我家一個很重要的甜蜜回憶。現在當家人要送禮物給親友時，就會想到找Flora Rabbit做保鮮花瓶。

當朋友send 返自己親手DIY 的保鮮花瓶他們家存放既相，特別有滿足感。圖為早前母親節其中一個DIY 保鮮花瓶。

除了增進感情外，DIY花藝有美化家居的作用，收花人收到DIY保鮮花瓶會珍而重之地好好保存，成為家中的小擺設、家居裝飾的一部份。每次收到朋友將保鮮花放於家中收藏的相片，我都好安慰！

花一點心思，多留心細節，就能給另一半一份驚喜和給朋友多一份快樂。

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月學習DIY花藝，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計共30個保鮮花瓶。喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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欄名 : Flora Rabbit 愛生活

家居 結婚

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