【新冠肺炎】世衛錄音檔外洩　官員對中國延誤通報感挫折

世界衛生組織（WHO）多次公開讚揚中國對抗新冠疫情，更因而備受批評。但據美聯社報道，中國拖延一周以上才公布病毒基因序列，中國延遲通報疫情資訊亦令世衛官員感到挫折。

根據美聯社取得錄音，有世衛專家認為中國官員行事不夠透明，私下曾抱怨中國分享的資料不足，因而白白浪費寶貴的時間。世衛被中國蒙在鼓裡，公開讚揚中國是為了取得更多疫情資訊。

世衛專家曾討論應如何向中國施壓，迫使中國公布病毒基因序列和病患詳細資料，同時避免激怒當局。世衛緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）因擔心2002年在中國爆發的SARS疫情可能重演，在今年1月上旬曾告訴同僚是時候改弦易轍，對中國施加更多壓力，並指出中國不像剛果等其他國家，在面臨疫情時同樣配合世衛。

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美聯社報道又指，中國3個政府實驗室在完全破解病毒基因序列後，延誤一個多星期才公開。這種現象可歸咎於中國嚴密管控資訊，以及中國公共衛生體系的內部競爭。這不僅妨礙確認病毒是否擴散到其他國家，還拖延全球研發篩檢試劑、藥物與疫苗，缺乏病患詳細資料也讓外界難以確認病毒擴散速度有多快，難以阻止疫情蔓延。

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