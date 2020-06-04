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【公司心戰室@iM網欄】畢業十年 一事無成 好員工的四大價值？

名人薈萃 14:54 2020/06/04

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大家有否想過，為何當日的同班同學中，有人已身居要職，有人卻仍在職海載浮載沉，擁有同樣學歷，際遇卻差之千里，這是命運使然還是別有因由？話說日前張師兄來電郵，為世姪女謀職。老施與張師兄份屬多年老友，他又是城中猛人，對他的要求不敢怠慢，不想隨意轉交人事部敷衍了事。況且，我向來有興趣見見被介紹的求職者，但講明是Informal（非正式），目的是從旁觀察來人料子。好處是讓介紹人感到我有誠意，也使他欠我人情，亦可趁機與年輕人多作交流。

打扮老套言談失分

張師兄想介紹來市場部的世姪女叫阿珍，看到她的CV我甚感好奇。大學畢業至今剛好10年，推算年紀也三十好幾，有兩個碩士銜頭，但要求月薪僅25,000大元。為何擁有如此高學歷及經驗，要求待遇竟這麼低？好奇殺死貓，因此興起我一探究竟的決心。通常我不會在辦公室接見求職者，因此與阿珍相約在咖啡室見面。她雖然套裝出場，但學生味極濃，儀容打扮一言以蔽之，曰「土」。一輪客套熱身後入正題，問到工作經歷，她如數家珍，但是平鋪直敘，濕濕碎碎的。再問到她對品牌、產品、潮流、發展等稍有深度的範圍，卻乏善足陳。而且我問一句，她答一句，不懂得從問題中發揮。

事實上阿珍曾工作的公司均實力優厚，但從履歷表所見，那些工作任職期大都短於一年，在現職公司上班僅4個月。問起原因，她竟大吐苦水，不停抱怨際遇如何不濟，一直找不到滿意合適的工作。「既然有兩個『孖士打』，其中一個還有Hon，為何不專心做學術？」我若有所指地問。

「我讀Marketing的，喜歡打實戰。」她一臉認真地答。說實在的，我感受不到她對Marketing有絲毫熱誠。心中納悶，盤算着應就此隨便打發她，還是坦白地點出她的死穴？她會否接受不了？

好員工的四大價值

以老施做人的方針，一如寫「心戰室」的宗旨，是直言敢諫，給人指點迷津，遂開誠布公對阿珍說教：
「一個員工對公司的價值，不外乎以下幾個方面：

  • 1.夠癡夠專︰擁有專業知識，對行業市場環境趨勢瞭若指掌，猶如行中寶庫，即研究員、分析員是也。
  • 2.有蹺︰創意無限的人，不管舊瓶新酒或舊酒新瓶，都有移形換影之能事。
  • 3.玩得︰縱使知識不強創意欠奉，但玩得夠Social，能Motivate或支援其他同事，是大眾開心果，令部門充滿活力，亦足矣！
  • 4.有台型︰無甚專長但外形煞食，雖可能是團隊或辦公室的點綴花瓶，但『唔打得都睇得』也是一種條件，勝在對外與客戶交往夠討好。」

聽到這裏，阿珍垂頭喪氣，我正後悔自己的坦白，她卻若有所悟地說：「我很沮喪，不過我現在終於明白為何自己一直找不到好工了。」

我說：「我想妳的問題並非在於找不到適合的工作，而是從來沒有嘗試去適應工作。所謂『入行』最重要，無論書讀得多少，進入一間公司即是有個根據地，公司不論大細，都應專心去做好呢份工！」

阿珍低頭離去，履歷仍在桌上。離開咖啡室，我仍想着她那連串的致命傷：頻密轉工予人印象差；學歷高但薪金要求低，更充分暴露了個人的市場價值！

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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撰文 : 施伯樂

欄名 : 公司心戰室

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