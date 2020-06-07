【山地悠遊人生@iM網欄】23萬元南美洲9個月自由行 環遊世界「優遊法」

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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】DIY花藝的快樂 男生收花亦會感動落淚
很多人一聽到我去了80多個國家，通常會問，錢從哪來？ 記得第一份工作，月薪只有4,000元，可我頭一年就槓桿炒股，欠債9萬元。用了3年時間，晚上還在餐廳兼職才還清，讓我很早體會到沒錢萬萬不能！從此努力工作，小心理財，在沒有家庭和房貸負擔下，才可以達成環遊夢。
辭職環遊世界不難， 背包遊不用花很多錢。相比報紙上的南美旅遊廣告20天團費10萬元，加插南極要20萬元，還沒計其他花費。我在南美洲自由行玩了9個多月加上南極，連機票一共花了23萬元。當然這不是一個小數目，但相信很多人都可以負擔，只是大部分人不能捨棄現有的安穩。
如果你的夢想是環遊世界，以下幾項必須考慮才出發：
我不認同花畢生積蓄環遊世界，很想寫關於不花積蓄環遊世界的文章（以後慢慢寫）。
我的優遊方法，該花就花，不該花一分都不出。仔細一點說：
長途旅行很少打的， 偶爾在機場排隊打的，我會問陌生人可不可以一起去市區，分攤車資。基本上一定找到願意付50%的旅客。如果晚上到達機場，沒有公交，那就在機場睡一晚，如果是早上6-7點機，就提前一天晚上，坐最晚的公車去機場。
作者_山地姑娘簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘
欄名 : 山地悠遊人生