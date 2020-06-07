【山地悠遊人生@iM網欄】23萬元南美洲9個月自由行 環遊世界「優遊法」

很多人一聽到我去了80多個國家，通常會問，錢從哪來？ 記得第一份工作，月薪只有4,000元，可我頭一年就槓桿炒股，欠債9萬元。用了3年時間，晚上還在餐廳兼職才還清，讓我很早體會到沒錢萬萬不能！從此努力工作，小心理財，在沒有家庭和房貸負擔下，才可以達成環遊夢。

辭職環遊世界不難， 背包遊不用花很多錢。相比報紙上的南美旅遊廣告20天團費10萬元，加插南極要20萬元，還沒計其他花費。我在南美洲自由行玩了9個多月加上南極，連機票一共花了23萬元。當然這不是一個小數目，但相信很多人都可以負擔，只是大部分人不能捨棄現有的安穩。

如果你的夢想是環遊世界，以下幾項必須考慮才出發：

已婚人士或有長期伴侶，必須得到伴侶100%支持，要不然只有分手收場。如果情侶能一起向世界出發，經得起超過4個月旅程考驗，一定可以成為終生好伴侶。

有潔癖或不能在陌生環境入睡，旅程對你是活受罪。

如果生活不如意，出去散散心，路上肯定有很多突發或意外情況發生，讓你學會解決問題。但是你想逃避現實，以為出走會解決所有問題，那太天真。

最難是在旅程結束，精彩過後回到現實，回到枯燥無味的簡單生活。很難安分守己，通常心癢癢總想再次出發。

我不認同花畢生積蓄環遊世界，很想寫關於不花積蓄環遊世界的文章（以後慢慢寫）。

在網上工作，但前提是網絡要穩定 。

不能賣房產，應該出租自己的物業，用租金旅遊。

不住酒店，廣交好友，每個國家找朋友接待，或朋友介紹地方住。

外國人很流行在旅館做義工，每天工作4－5小時換取食宿。

我的優遊方法，該花就花，不該花一分都不出。仔細一點說：

吃喝：如果旅館能燒水，我每晚煲水。在歐洲安全的國家，直接喝自來水。每到一個地方我一定嘗試美食，但只吃最好，有時為了嘗試出名的餐廳，甚至提前好幾個月預訂。 但從來不在旅遊區吃飯，一定自備乾糧，果仁和水。早餐一吃般水果跟乳酪，自己煮雞蛋。

住：試問有多少人能負擔1年365天住五星級酒店？長途旅行一定選乾淨、便宜、又能煮食的青旅。不過去到世界出名的地方，也會住最好的旅館一、兩晚以獎勵自己和好好體驗一下，好像玻利維亞的鹽酒店，土耳其洞穴酒店等。

行：朋友買環遊世界機票，因為可以隨時更改行程，我查了一下，最便宜6,000美元。我買來回9個多月南美費用是2,100美元。因為超過10個月要3,500美金。雖然我想去一年，但是衡量差價，我選擇9多個月。

長途旅行很少打的， 偶爾在機場排隊打的，我會問陌生人可不可以一起去市區，分攤車資。基本上一定找到願意付50%的旅客。如果晚上到達機場，沒有公交，那就在機場睡一晚，如果是早上6-7點機，就提前一天晚上，坐最晚的公車去機場。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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