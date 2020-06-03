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【中概股】跟誰學︰沽空機構「P圖」偽造證據 將報警求助

金融經濟 17:51 2020/06/03

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跟誰學屢遭沽空機構狙擊。

接連遭渾水、香櫞（Citron Research）及灰熊（Grizzly Research）等沽空機構多番狙擊的綫上教育公司跟誰學（美︰GSX），最新就灰熊發表的第二份沽空報告作回應，斥報告中出現了大量信息篡改，「P圖」及完全不合邏輯的指控，將向公安機關求助。

灰熊於報告中聲稱，跟誰學的核心營銷戰略是圍繞身份盜竊建立起來的。報告指，灰熊已根據一家供應商的記錄，證明了跟誰學購買虛假的微信ID和身份證。跟誰學宣稱的學生招生人數和收入虛增了9倍。

報吿又指，跟誰學董事長陳向東已經質押了價值至少3.18億美元的股票。

跟誰學︰報告充斥著大量編造的數據和陳述

跟誰學就沽空報告回應指，報告充斥著大量編造的數據和陳述，對於通過「P圖」等方式來詆毀公司的行為表示震驚，將向公安機關經濟犯罪偵查部門尋求幫助。

跟誰學亦指出，通過學員前台展示編碼推算學生增量的研究方法存在根本性錯誤，報告中的證據充斥「P圖」及完全不合邏輯的指控。

相關文章︰【中概股】「跟誰學」陳向東︰每個數據都是極其真實的　二季度發展非常迅猛

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跟誰學（美：GSX） 股票 偽造 沽空 中國概念股

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