【菲同Fun享@iM網欄】環境太乾淨 小朋友易敏感或染哮喘？

「從前我們哪有這麼多病! 」

在女兒Fia出生後，這是Fia外婆常常跟我說的話。

Fia的濕疹是由免疫系統問題而引致的，假設外婆的說法成立，那是不是說「現在」的小朋友，免疫系統不及「從前」的小朋友?

為了看看有沒有可幫助改善女兒濕疹的方法, 我便就這番話翻看了一些資料，發現「衛生假說」最能解釋「現在」和「從前」免疫系統的分別。

「衛生假說」是一個有關「衛生」的理論， 它主要是假設了當幼兒的環境「太乾淨」，便無法有效地刺激或挑戰其免疫系統，使他們未能應對各種威脅。

在人類還在胎兒時期，免疫系統像是受到壓制般，避免對母體組織的排斥。但在出生時，嬰兒必須開始識別有害及導致感染的抗原。 因此如果環境「太乾淨」，免疫系統便未能發展成熟。這個假說認為，缺乏免疫系統的挑戰是導致敏感、哮喘等免疫相關的健康問題的原因。

雖然「衛生假說」這一術語在20世紀八十年代後期出現，但許多研究者將其起源追溯到更早期的動物實驗——在無菌環境中出生和長大的小鼠和大鼠。 當這些「乾淨」的鼠接觸到正常不足以傷害鼠類的低劑量傳染因子，牠們竟然很快便被感染並且死亡。 在檢查時，發現這些「乾淨」的鼠的免疫反應竟表現緩慢或遲鈍。 如果將牠們作為無菌動物般繼續飼養到青春期或成年期，然後慢慢地將正常胃腸道中發現的細菌引入其中，當牠們暴露於相同病原體時，免疫反應便要好得多，並且能在感染後存活。

那「衛生假說」和敏感／哮喘有什麼關係？

當免疫系統被刺激時會令許多不同類型免疫細胞增生，其中有一些會直接攻擊感染源，其他則產生如抗體和細胞因子的物質來加強免疫力。

「衛生假說」認為現代的環境相比從前「乾淨」，幼兒便有可能延遲接觸常見細菌以及致病因子，令免疫反應減弱，繼而令其在識別和應對外來物的能力較正常弱，因此每當受到挑戰時它的反應也較大（表現為哮喘、敏感等問題）。

那是不是應讓小朋友接觸更多細菌?

研究者雖不建議父母將嬰兒和兒童暴露於細菌及傳染病當中，但卻認為小朋友應多些進行戶外活動及接觸大自然 。

當然要證明整個衛生假說的難度十分高，因此直至現在假說還在研究階段。而也有其他研究者認為哮喘和其他免疫相關疾病的增加也可能基於其他因素，例如污染，吸煙(兒童二手煙)，化學品及毒素攝入等，但直至收集的數據得到更多的證實並通過科學方法進行檢驗前，每個因素到目前仍只是一個假設。

作者_Ellen簡介： AMOFIA 的創辦人Ellen，女兒自出生便有過敏及濕疹問題，後來更發現原來每天用在她身上的用品竟是導致她過敏的成因，經營護膚品廠的爸爸和護士媽媽自此便開始研究每一成分及其安全性，和大家分享安全、有效、無添加護膚品。

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