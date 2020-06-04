加拿大、英國建5G網絡　或棄用華為

加拿大最大兩間電訊公司BCE 和 Telus於周二(２日)宣布，將與Ericsson及Nokia合作興建5G通訊網絡，這亦代表華為並未有入選，而當地三間電信公司都將使用的５Ｇ供應技術歐洲供應商的5G技術。；此外路透社據報道，有消息人士透露，英國有意尋找其他5G網路設備供應商替代華為，據指，有官員已找韓國三星電子公司及日本NEC公司接洽。

據彭博報道，BCE 指，公司的 5G 網路將採用 Ericsson 提供無線電接入網路設備，但其又稱，若加拿大允許華為参與5G網絡興建，也會考慮與華為合作。另一方面，原本在年頭稱會與華為合作的Telus也發表聲明，將改與Ericsson和Nokia合作打造公司的 5G 網路。

由於早前加拿大卑詩省最高法院宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，引渡到美國的程序將繼續進行。此事亦令外界一直關注加拿大的取態。有分析師指，加拿大政府一直面對應否讓華為加入5G網絡的決策壓力，是次電信商的決定或可對此有所緩和。

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除了加拿大外，路透社英國亦擬棄用華為並有意尋找其他公司作替代。報道引述消息人士透露，與三星電子公司（Samsung Electronics Co）及NEC公司（NEC Corp.）等日韓企業進行洽談，不過目前兩間公司未對此有所回應。

早前有英國媒體報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）正計劃降低中國電信設備製造商華為在英國參與5G網路建設的程度，並在2023年前將華為參與當地5G基礎建設的程度縮減到零。英國於今年1月時，把華為列入為為高風險供應商。

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