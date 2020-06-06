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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】遊撒哈拉墮愛海 港女放下忙碌生活定居沙漠

名人薈萃 13:18 2020/06/06

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去年農曆新年，第一次到摩洛哥旅遊，在撒哈拉沙漠騎駱去迎接「晨光第一線」，就改變了自己的人生要走的路….。

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在漆黑一片的早上騎着駱駝慢步進入沙漠中，一個又一個浮浮沈沈的沙丘盡在眼前出現，當到達觀賞日出的沙丘，快步衝向上，但幼細的沙粒令我舉步難行，花盡不少氣力也退下來，突然身旁出現柏柏爾人導遊，緊握我手扶助到達沙丘頂上，駱駝人熱情對我無微不至，一直在我身旁出現，瞬間的相處亦是我亦要離開沙漠時候，他隨即問我電話號碼，而我亦亳不考慮給了，其實當時心想，驚你揾我咩!! 這次只是一面之願，港女的我，又點會放在心。

這位沙漠小子坦白示愛，每日無間斷的慰問，一面之願，從不放在心上，唯以文化、生活、工作、宗教及環境等理由拒絕，且穆斯林國家可娶四個老婆，齊人之福，更沒有可能，尤其我這個獨立又有個性的港女，點會接受、點會鍾意居住摩洛哥!!

他鍥而不捨的解釋，一天終於感動了。他曾說，好希望我瞭解「柏柏爾人Barbari」民族…..。

一年半年，徘徘徊徊到沙漠生活，瞭解他們的生活、文化及工作，感受到柏柏爾人的樂天，體會到生活就是這麼簡單，昔日的明爭暗鬥的「戰場」，真的好攰，虚渡光陰。

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我們已計劃在沙漠共同工作又能維持生活，決定開民宿及包車服務，這是我們的夢想兼理想。錯與對，不試不知是對錯。

因他，再次到訪遼闊的神秘撒哈拉沙漠，見前看不到路牌、沒有街燈、沒有斑馬綫、沒有交通燈、沒有道路指示牌，沒有補給站，如何進出沙漠，找不到出路，迷路了，其實沙漠也有道路，只不是明顯吧! 道路被幼細的沙粒遮掩了，不是地膽也看不清楚。而沙漠的駱駝只是遊客的代步工具。

最稀奇沙漠內連一個警察也沒有…….，沙漠無警察，無警察檢控，無警察抄牌，無駕駛執照，港女亦初嘗玩大膽車，高呼忘形。

初到貴境，感覺仲是怪怪的，時間耐了又沒有想像的差，沒有想像的壞，其實土著的柏柏爾人民族自律性好強，互相幫助，在柏柏爾人村莊居住，比想像的還要好，還要安全。

沒有街燈的日子，四周漆黑一片，寂靜沙漠，沉靜如海，唯有靠天上的小星星照耀每個晚上。

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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