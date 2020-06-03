【港股追蹤】同板塊都唔同命　點解會咁？

恒指今日再升329點，收報24325點，升至接近區間頂部水平。板塊方面，除新經濟股繼續有資金流入外，物管股為今日另一個炒味濃的板塊，銀城生活服務（01922）、永升生活服務（01995）、佳兆業美好（02168）及時代鄰里（09928）均創出52周新高，但龍頭物管走勢卻乏善足陳。

物管股今日未有太多利好消息，反而有綠城服務高位以折讓價配股，拖累股價跌超過3%。不過，物管板塊今年一直是資金炒作對象，貪其收入穩定，受外圍形勢影響較少，風險相對可控。

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資金今日炒物管以二綫股份為主，全日升逾14%的銀城生活服務，升4.6%，同樣創上市新高的佳兆業美好和時代鄰里，均屬市值不足100億元的股份，永升生活服務則先升後回軟，倒跌收市。反而一綫股份如中海物業（02669）、雅生活（03319）及碧桂園服務（06098）齊齊逆市下跌，走勢各異，最大原因相信是估值問題。

前文提及的3隻龍頭物管，經過早前升浪後，今年預測市盈率（PE）已經升至30倍，甚至40倍以上，估值不算便宜；反而二綫股份估值較便宜，佳兆業美好PE不足22倍，銀城生活服務就算今年升超過10%，預測PE僅10.8倍，估值出現一段差距下，資金出手炒起也不算意外，短期資金或繼續聚焦這類股份。

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