【美國示威】軍用直升機疑威嚇民眾 褻瀆紅十字標誌

美國示威持續,首都華盛頓軍警與民眾日前爆發衝突後,當局懷疑利用多架軍用直升機在市內低飛,威嚇示威民眾。美國傳媒報道,有直升機氣流令樹枝拆斷,差點擊中途人。有的本身更是醫療直升機,機上印有紅十字標誌。專家批評,利用醫療直升機威嚇民眾,是對紅十字標誌的褻瀆,做法愚蠢。

《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體報道,華盛頓周一(1日)晚上有多架不同型號直升機,在市內示威者聚集地點上空不尋常低飛。華盛頓警方當日傍晚以武力驅散白宮外圍和平示威者,為總統特朗普前往白宮對面教堂「打卡」開路,引來批評。

網上片段和照片可見,直升機飛行高度只有數十米,有的在示威者上空縣停,以探射燈照向人群。直升機捲起龐大氣流,令周圍樹木都大幅擺動。

紐約時報報道指,有一架黑鷹直升機氣流令樹枝拆斷,幾乎打中人,而附近樓宇外牆亦有招牌被吹走,一些示威者嘗試逃到室內躲避。

參與低飛的,更有一架Eurocopter UH-72 Lakota醫療直升機,機上明顯印有四方型白底紅十字標誌。資料顯示,美國陸軍和海軍皆有使用該型直升機。

南德州法學院(South Texas College of Law)教授、原美國陸軍律師Geoffrey Corn炮轟當局做法愚蠢。他指此舉可能已違反陸軍條例,醫療資源必須用於疏散傷員、運用醫療人員和物資、支援搜救活動:

「這是愚蠢的做法。紅十字的象徵意義舉世公認,這代表着武裝部隊內的非戰鬥功能。

(This was a foolish move. The symbolic significance of the Red Cross is pervasive: It denotes a 'noncombatant' function of the armed forces.)

洛杉磯西南法學院(Southwestern Law School)教授、原美國空軍律師Rachel VanLandingham亦指出,1864年日內瓦第一公約(First Geneva Convention)已規定,和平時期也禁止濫用紅十字標誌,當局做法恐會削弱這人道援助象徵,削弱各方對印有紅十字載具進出戰區自由的信任。

華盛頓國民警衛軍周二(2日)則在Twitter表示會調查事件。國民警衛軍稱,部隊致力於確保民眾安全及示威權利。

