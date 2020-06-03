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【美國示威】軍用直升機疑威嚇民眾 褻瀆紅十字標誌

環球政治 17:38 2020/06/03

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【美國示威】軍用直升機疑威嚇民眾 褻瀆紅十字標誌

美國示威持續，首都華盛頓軍警與民眾日前爆發衝突後，當局懷疑利用多架軍用直升機在市內低飛，威嚇示威民眾。美國傳媒報道，有直升機氣流令樹枝拆斷，差點擊中途人。有的本身更是醫療直升機，機上印有紅十字標誌。專家批評，利用醫療直升機威嚇民眾，是對紅十字標誌的褻瀆，做法愚蠢。

《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體報道，華盛頓周一（1日）晚上有多架不同型號直升機，在市內示威者聚集地點上空不尋常低飛。華盛頓警方當日傍晚以武力驅散白宮外圍和平示威者，為總統特朗普前往白宮對面教堂「打卡」開路，引來批評。

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網上片段和照片可見，直升機飛行高度只有數十米，有的在示威者上空縣停，以探射燈照向人群。直升機捲起龐大氣流，令周圍樹木都大幅擺動。

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紐約時報報道指，有一架黑鷹直升機氣流令樹枝拆斷，幾乎打中人，而附近樓宇外牆亦有招牌被吹走，一些示威者嘗試逃到室內躲避。

參與低飛的，更有一架Eurocopter UH-72 Lakota醫療直升機，機上明顯印有四方型白底紅十字標誌。資料顯示，美國陸軍和海軍皆有使用該型直升機。

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南德州法學院（South Texas College of Law）教授、原美國陸軍律師Geoffrey Corn炮轟當局做法愚蠢。他指此舉可能已違反陸軍條例，醫療資源必須用於疏散傷員、運用醫療人員和物資、支援搜救活動：

「這是愚蠢的做法。紅十字的象徵意義舉世公認，這代表着武裝部隊內的非戰鬥功能。

（This was a foolish move. The symbolic significance of the Red Cross is pervasive: It denotes a 'noncombatant' function of the armed forces.）

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洛杉磯西南法學院（Southwestern Law School）教授、原美國空軍律師Rachel VanLandingham亦指出，1864年日內瓦第一公約（First Geneva Convention）已規定，和平時期也禁止濫用紅十字標誌，當局做法恐會削弱這人道援助象徵，削弱各方對印有紅十字載具進出戰區自由的信任。

華盛頓國民警衛軍周二（2日）則在Twitter表示會調查事件。國民警衛軍稱，部隊致力於確保民眾安全及示威權利。

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責任編輯：方圓之

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