【新冠肺炎】工業界「疫」境中應變　拓內銷及延伸業務

▲ 香港青年工業家協會會長廖錦興認為，目前新入行之年輕人大多缺乏創新思維，寄望他們可「跳出框架」，憑創新念頭助業界開闢更廣闊的市場。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情令全球工商業停擺，企業在疫下之應變能力甚為重要。香港青年工業家協會會長廖錦興接受本報訪問時稱，為應對疫情影響，業者除了拓展內銷市場外，亦可善用現有資源延伸發展其他業務。即使業界近年面對重重難關，他仍然看好行業前景，相信本港工業界可憑軟實力突圍。

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廖錦興指出，本港出口數據亦已充分反映行業情況，業者近月訂單均大減或被取消訂單，估計疫情對工業界影響遠大於貿易戰、沙士及08年金融海嘯。不過，隨著內地復工，需求逐漸上揚，業者亦更注重內銷業務。整體而言，業界在4月至5中旬的訂單數量有回升趨勢，預期第3季仍可維持一定數量訂單。不過他強調，工業界涉及多個範疇，雖汽車零部件、工業器材及醫療設備等內需產品表現值得鼓舞，惟個別範疇的訂單回復進度仍然較差，如珠寶業。

應對疫境，他認為最重要是「應變」，除了整合業務及將系統升級轉型，為市場復甦做好準備外，亦可善用公司或廠房現有資源，找出可以延伸發展的方向。他以玩具業為例，由於已有既定生產工具及模式框架，故可善用現有技術及材料，改以製造非玩具產品，甚至可支援其他已接獲訂單的工業範疇。而該協會旗下會員，亦正藉有關方法提升自身競爭力。

另外，有外媒曾指不少美、日企有意將生產線撤出中國，問及會否預期本港工業界亦有相類似舉措時，廖認為不會出現有關情況。他解釋，由於撤廠需動用大筆資金，故業者不會貿然作出此決定，加上早在疫情發生前，業界已一直有在一帶一路沿線的重點國家發展。據他了解，業者並非「搬廠」，而是增加生產線居多，他們主要將簡單的生產工序轉移，而高技術工序仍會留待於中國生產。

倡創新思維 鼓勵青年人加入行業

在全球及本地經濟不明朗下，廖坦言本港工業界亦不能獨善其身，惟長遠而言，仍然看好行業前景。他指，縱使本港地少人多，工業界難以生產為主導，但相信業界可憑創新科技、高端系列管理，甚至工業4.0等軟實力，在市場上突圍。再者，以亞洲區計算，中國以外的其他市場內銷需求亦為龐大，故本港工業界均有充足空間發揮。他同時寄望新入行之年輕人可「跳出框架」，憑創新念頭助業界開闢更廣闊的市場。

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記者：蘇穎琪