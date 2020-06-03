  • 30°C
香港時間 : 2020603日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】工業界「疫」境中應變　拓內銷及延伸業務

商業 18:24 2020/06/03

分享：

香港青年工業家協會會長廖錦興認為，目前新入行之年輕人大多缺乏創新思維，寄望他們可「跳出框架」，憑創新念頭助業界開闢更廣闊的市場。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情令全球工商業停擺，企業在疫下之應變能力甚為重要。香港青年工業家協會會長廖錦興接受本報訪問時稱，為應對疫情影響，業者除了拓展內銷市場外，亦可善用現有資源延伸發展其他業務。即使業界近年面對重重難關，他仍然看好行業前景，相信本港工業界可憑軟實力突圍。

【香港製造】新冠肺炎疫情　港「再工業化」契機？

廖錦興指出，本港出口數據亦已充分反映行業情況，業者近月訂單均大減或被取消訂單，估計疫情對工業界影響遠大於貿易戰、沙士及08年金融海嘯。不過，隨著內地復工，需求逐漸上揚，業者亦更注重內銷業務。整體而言，業界在4月至5中旬的訂單數量有回升趨勢，預期第3季仍可維持一定數量訂單。不過他強調，工業界涉及多個範疇，雖汽車零部件、工業器材及醫療設備等內需產品表現值得鼓舞，惟個別範疇的訂單回復進度仍然較差，如珠寶業。

應對疫境，他認為最重要是「應變」，除了整合業務及將系統升級轉型，為市場復甦做好準備外，亦可善用公司或廠房現有資源，找出可以延伸發展的方向。他以玩具業為例，由於已有既定生產工具及模式框架，故可善用現有技術及材料，改以製造非玩具產品，甚至可支援其他已接獲訂單的工業範疇。而該協會旗下會員，亦正藉有關方法提升自身競爭力。

另外，有外媒曾指不少美、日企有意將生產線撤出中國，問及會否預期本港工業界亦有相類似舉措時，廖認為不會出現有關情況。他解釋，由於撤廠需動用大筆資金，故業者不會貿然作出此決定，加上早在疫情發生前，業界已一直有在一帶一路沿線的重點國家發展。據他了解，業者並非「搬廠」，而是增加生產線居多，他們主要將簡單的生產工序轉移，而高技術工序仍會留待於中國生產。

倡創新思維　鼓勵青年人加入行業

在全球及本地經濟不明朗下，廖坦言本港工業界亦不能獨善其身，惟長遠而言，仍然看好行業前景。他指，縱使本港地少人多，工業界難以生產為主導，但相信業界可憑創新科技、高端系列管理，甚至工業4.0等軟實力，在市場上突圍。再者，以亞洲區計算，中國以外的其他市場內銷需求亦為龐大，故本港工業界均有充足空間發揮。他同時寄望新入行之年輕人可「跳出框架」，憑創新念頭助業界開闢更廣闊的市場。

「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」現已開始接受提名！

【疫市營商】工總夥泰國工業園發展商合作　助港商拓東南亞商機

記者：蘇穎琪

相關文章

【香港製造】新冠肺炎疫情　港「再工業化」契機？
2020/04/16
【香港製造】新冠肺炎疫情　港「再工業化」契機？
「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」現已開始接受提名！
2020/05/19
「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」現已開始接受提名！
【疫市營商】工業4.0如何配合本地產業持續發展？
2020/05/26
【疫市營商】工業4.0如何配合本地產業持續發展？
【疫市營商】工總夥泰國工業園發展商合作　助港商拓東南亞商機
2020/06/02
【疫市營商】工總夥泰國工業園發展商合作　助港商拓東南亞商機
疫情 貿易戰 經濟 貿易 一帶一路 中國 香港 肺炎 沙士 新冠肺炎

下一篇文章

【消費優惠】商場+品牌購物有何着數？　日日追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】618購物節iPhone都減價　最平79折
【疫市營商】618購物節iPhone都減價　最平79折
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】口罩價格回落　內地熔噴布價格亦暴跌逾9成
【口罩供應】口罩價格回落　內地熔噴布價格亦暴跌逾9成
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）