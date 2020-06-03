【中印關係】兩星期下載量逾百萬次　「移除中國APP」遭Google下架

中印關係持續緊張，激起印度民眾反華情緒，紛紛刪除來自中國的手機應用程式，例如抖音、微信等。印度軟件公司推出的「移除中國App」（Remove China App），上架兩周便錄得破百萬下載次數，惟「移除中國App」已被Play Store下架。

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「移除中國App」由印度企業OneTouch AppLabs開發，只提供Android版本。該應用程式聲稱，能移除手機內所有由中國公司開發的應用程式，以保障私隱安全。而且官方指不會收費，也不會要求取得任何手機使用權限。

不過，此舉卻違反了 Google Play Store 的政策，在安全保護政策下，任何應用程式不能鼓勵用戶去移除，或阻擋其他應用程式的運作。 Google 最終將「移除中國App」在Play Store中下架。

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