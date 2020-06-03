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【口罩供應】accmask台灣製口罩到港　最快6月中寄出（附訂購連結）

商業 17:09 2020/06/03

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港牌accmask今日（6月3日）於Facebook宣布，已實測其台灣製口罩，有小量貨已成功到港，代表台灣口罩出口禁令解封，首批口罩最快6月中寄出。（accmask Facebook圖片）

港牌accmask今日（6月3日）於Facebook宣布，已實測其台灣製口罩，有小量貨已成功到港，代表台灣口罩出口禁令解封，首批口罩最快6月中寄出。【按此預訂

【口罩供應】台灣口罩將可出口　口罩商何時可出貨？

accmask成人及中童口罩均是每盒50個，分3個價錢，限量優惠每盒88元，只有1000盒，將在6月中寄出；首批口罩每盒158元，亦將在6月中寄出；次批口罩每盒118元，最遲在7月中取貨，成人口罩更有藍、黃、黑3色。

成人口罩更有藍、黃、黑3色。（accmask網站圖片）

accmask表示，所有之前已下單的口罩將自動升級，全面提升至最高級別，BFE/PFE/VFE>99%，等同於astm level 3的3E要求。由於升級了口罩級別，成本將有所改變，accmask 將會在本周五（6月5日）中午12時後調整價格，此前的所有訂單不會加價並自動即時升級。

口罩採用3層構造。（accmask Facebook圖片）

【口罩供應】Oxyair Mask 6月4日抽籤發售　90元30個（附訂購連結）

accmask成人/兒童口罩規格
．BFE/PFE/VFE>99%
．每盒50個 (非每片獨立包裝)
．限量優惠每盒88元；首批口罩每盒158元；次批口罩每盒118元
．尺寸：17.5x9.5厘米（成人）／14.5x9厘米（中童）
．台灣 GMP 工廠製造，獲選為台灣政府生產口罩的工廠15間之1
．通過 CE ISO13485:2016認證

【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）

責任編輯：朱悅瀅

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