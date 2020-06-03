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Google下架印度「移除中國Apps」稱違反公司政策

環球社會熱點 17:06 2020/06/03

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Google下架印度「移除中國Apps」稱違反公司政策

中印關係緊張之際，印度日前有企業製作一款名為「移除中國Apps」（Remove China Apps）的手機應用程式爆紅，惟這款「移除中國Apps」已被Google在Google Play Store下架。

「移除中國Apps」自5月底以來，累積下載次數逾5百萬次。用戶下載應用程式後無需註冊或登陸就可使用，只需點擊應用程式内的「掃描」按鍵，程式就會自動掃描及識別手機内已安裝的所有中國應用程式。

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不過，此程式已被Google下架，指其違反了Google Play Store的《隱私權、安全性和欺騙行為》政策。

此政策列明，禁止應用程式誤導使用者移除或停用第三方應用程式，亦禁止應用程式鼓勵或誘導使用者移除或停用第三方應用程式。

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開發「移除中國Apps」的初創企業OneTouch AppLabs早前稱，開發程式僅用於教育目的，以識別部分應用程式來自何國，不會推動或強迫人們卸載任何應用程式，用戶只能按照自己的意願決定。

印度近期的反華情緒加劇，印度電影《打死不離3兄弟》的主角原型Sonam Wangchuk也呼籲民眾抵制TikTok等中國應用程式及中國產品。包括Milind Soman等印度明星隨即響應其呼籲，卸載了手機中的TikTok程式。

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責任編輯：楊心悅

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