【優惠著數】「SOGO 35 周年賞」第三擊　Dyson吸塵機大減$1,000不限量

因「SOGO 35 周年賞」反應熱烈，崇光將推出第三階段優惠，由6月5日至6月18日為止，記者挑選了一些優惠產品和大家分享，快來看看有甚麼適合你吧！一直深受港人歡迎的Dyson無線吸塵機V8™ Fluffy亦有做減價，由原價$3680減至$2,680，亦不設數量限制，不過相信會是先到先得，有興趣入手的朋友要及早去買！

SOGO 銅鑼灣店

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SOGO 尖沙咀店

另外，崇光會於逢星期五至日每日續推精選貨品折扣優惠，6月5日至7日及6月12至14日兩個周末期間都會有精選折扣貨品，銅鑼灣和尖沙咀店的貨品亦會有所不同。

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