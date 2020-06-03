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【地攤經濟】五菱汽車暴升53%惹炒錯股疑雲 公司澄清

金融經濟 16:59 2020/06/03

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國務院總理李克強赴山東考察期間，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業職位的重要來源。其後，五菱專用車在其微信公眾號，自薦其「五菱榮光翼開啟售貨車」，該款貨車左右側門能打開，變成流動地攤。五菱專用車更稱其是「地攤經濟的正規主力軍」。

消息引發五菱汽車 （00305） 股價曾直綫拉升126%，市值由昨日的6億元漲至近14億元。臨近尾盤回吐半數升幅，全日升53.3%，收報0.305元，成交5094萬元。

五菱汽車股價異動，收市後於聯交所發公告指，董事會確認，並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因，或任何必須公告以避免公司證券出現虛假市場情況的資料。

五菱汽車︰確實為上市公司產品

值得注意的是，有內地媒體報道稱「五菱榮光翼的生產商是上汽通用五菱，不是港股的五菱汽車。」然而，五菱汽車回應查詢時表示，其的確是上市公司五菱汽車的產品。

五菱汽車證券部相關負責人表示，五菱榮光翼5月推出，售價5.68萬元人民幣，已售逾300輛，但今日銷售公司的電話被打爆，單日接單量已超過上月總銷量。

他續解釋，五菱榮光翼採用上汽通用五菱生產的底盤，但由柳州五菱汽車工業有限公司進行設計、改裝、銷售、產品公告等，所以這款車屬於香港上市公司五菱汽車的產品。

據天眼查顯示，五菱汽車及廣西汽車集團分別持有柳州五菱汽車工業60.9%及39.1%的股權。

此外，五菱汽車是上汽通用五菱的最大供應商，為後者提供約8成的各類零部件及發動機等主要汽車組裝部件。

相關文章︰廣汽升4%領漲車股 獲大和上調目標價至9.2元

相關文章︰美東汽車折讓10%配股籌12.6億 股價挫逾6%

責任編輯：侯景成、陳華

香港股票 經濟 汽車 小店 五菱汽車（00305）
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