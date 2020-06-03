【地攤經濟】五菱汽車暴升53%　5094萬元炒錯股？

國務院總理李克強赴山東考察期間，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業職位的重要來源。其後，五菱專用車在其微信公眾號，自薦其「五菱榮光翼開啟售貨車」，該款貨車左右側門能打開，變成流動地攤。五菱專用車更稱其是「地攤經濟的正規主力軍」。

消息引發五菱汽車 （00305） 股價曾直綫拉升126%，市值由昨日的6億元漲至近14億元。臨近尾盤回吐半數升幅，全日升53.3%，收報0.305元，成交5094萬元。

五菱汽車股價異動，收市後於聯交所發公告指，董事會確認，並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因，或任何必須公告以避免公司證券出現虛假市場情況的資料。

此五菱非彼五菱 烏龍一場炒錯股？

市場消息指，五菱榮光翼的生產商是上汽通用五菱（由上汽集團、通用汽車和廣西汽車集團三方组建的中外合資公司），不是港股的五菱汽車。

據內媒中國證券報，五菱汽車證券部相關負責人表示，五菱榮光翼5月推出，售價5.68萬元人民幣，已售逾300輛，但今日銷售公司的電話被打爆，單日接單量已超過上月總銷量。

他續解釋，五菱榮光翼採用上汽通用五菱生產的底盤，但由柳州五菱汽車工業有限公司進行設計、改裝、銷售、產品公告等，所以這款車屬於香港上市公司五菱汽車的產品。

拆解五菱汽車公司架構

在港上市的五菱汽車實際上為廣西汽車集團旗下另一合資企業，主要從事汽車發動機、零配件及專用汽車的製造及銷售業務。

據天眼查顯示，五菱汽車及廣西汽車集團分別持有柳州五菱汽車工業60.9%及39.1%的股權。

此外，五菱汽車是上汽通用五菱的最大供應商，為後者提供約8成的各類零部件及發動機等主要汽車組裝部件。

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責任編輯：侯景成、陳華