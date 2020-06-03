美團屢破頂晉身5大港股 被動資金追入成新動力

美團 （03690） 自季績後股升勢持續，連日破頂，帶動市值突破9,000億元大關，超越友邦 （01299） 及滙豐 （00005） 成為市值第5大港股，促使更多追蹤指數的被動資金追入。不過，近月一直追捧美團的北水開始轉頭沽售，投資者須留意，北水流出對美團股價短綫的壓力。

市值衝破9000億 港股第5大

美團近日屢創上市新高，並經常以全日高位收市，其強勢顯然易見。周三美團高見160.7元，再創新股，收市仍升5.6%，收報155.3元。美團周三市值衝破9,000億元大關，市值已達港股第5大。

以美團的巨型市值，加上剛於上周獲上調佔MSCI中國的市值比重，追蹤指數的被動基金因應其市值不斷膨脹而追入，反過來引成股價上升動力。這股動力短期仍可能有增無減，因恒指公司已為同股不同權股份納入恒指開綠燈，市場預期美團下次於8月恒指季檢時，幾可肯定勢將染藍。

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在圖表上看，美團股價走勢愈來愈陡峭，反映股價升勢漸急。美團於3月19日低見70.1元，不足3月間，升1.3倍。按月份表現看，4月份累升11%；5月份單月則勁升41%，並屢破頂；踏入6月份，美團仍升勢未止。

北水6連沽 28億減持美團

隨着美團股價續攀升，股價屢創高位，亦令回調風險增。另外，近期北水持續股轉沽售美團，或令美團短期添波動。

惟值得注意的是，北水由5月底起率先轉沽售美團，已連沽6日，累計沽售約28億元。值得留意的是，自去年10月美團獲納入港股通名單起，持續8個月錄得北水淨流入美團，倘今個月北水沽售趨勢持續，將現首個月北水淨流出。北水流出，顯示去年10月以來一直吸納美團的北水，在現價開始沽貨獲利，可能是美團股價最大暗湧。

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責任編輯：錢家鋒