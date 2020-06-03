【車位成交】車位市場受衝擊　盈翠半島車位240萬沽出創兩年新低

過去數年經濟向好時，車位價格不斷創新高，如何文田天鑄第1期一個單號車位，去年以600萬元易手，創全港住宅車位最貴成交。不過隨著本港經濟轉差，車位市場直接受衝擊，車位也屢錄低價成交，其中九龍站擎天半島早前有車位以不足200萬元易手，相對2018年高位價343.8萬元勁挫43%。

日前青衣盈翠半島錄得一宗車位二手買賣，一位區內投資客以240萬元承接一個雙號車位作收租用途，據悉成交價創盈翠半島近2年車位成交價新低。是次成交為盈翠半島5樓雙號車位，原業主最初叫價約263萬元放售，吸引區內投資客洽商承接。客人與原業主經一輪議價後，最終以240萬元購入車位。

資料顯示，原業主於2014年以約148萬元購入上述車位，轉手帳面獲利約92萬元，期間升值約62.2%。



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