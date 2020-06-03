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【香港零售】Dyson網店優惠低至半價　預先登記更送現金券（附優惠券網址）

商業 16:54 2020/06/03

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近日，港人消費意慾稍為回升。Dyson網上商店亦將於6月8日至30日推出多項優惠，部分產品更低至半價。

部份優惠產品包括：Dyson Pure Cool™️ Link二合一智能空氣淨化風扇HP00（優惠價4180元）、Dyson V7™️ Trigger（優惠價2,180元）、升級版 Dyson Supersonic™️風筒HD03（優惠價2,980元）、Dyson V8™️  Animal（優惠價2,780元）。

即日至6月7日或之前於Dyson網上商店預先登記領取總值800元現金劵，於四週年慶典期間使用，購買指定護髮產品、吸塵機、空氣清新機或燈具，更會加送額外3個月保養期。

登記優惠券網址：https://shop.dyson.hk/promotions/2020-anniversary-signup

另外DBS信用卡用戶更可獲額外折扣。於香港Dyson網上商店買滿3,000元，即享300元折扣；買滿港幣6,000元或以上， 享700元折扣。不過此優惠需先於DBS Omni手機程式登記，優惠期由即日起至7月31日。

【父親節優惠】Mikiki推優惠谷消費　買滿300元抽iPhone 11 Pro

【疫市營商】MUJI一連十日優惠　服飾家品護膚品低至6折

【香港零售】港整體零售續跌　消費優惠有助個別類別跌幅收窄

責任編輯：蘇穎琪

零售 香港 Dyson 產品 著數優惠 付款優惠

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