【香港零售】Dyson網店優惠低至半價　預先登記更送現金券（附優惠券網址）

近日，港人消費意慾稍為回升。Dyson網上商店亦將於6月8日至30日推出多項優惠，部分產品更低至半價。

部份優惠產品包括：Dyson Pure Cool™️ Link二合一智能空氣淨化風扇HP00（優惠價4180元）、Dyson V7™️ Trigger（優惠價2,180元）、升級版 Dyson Supersonic™️風筒HD03（優惠價2,980元）、Dyson V8™️ Animal（優惠價2,780元）。

即日至6月7日或之前於Dyson網上商店預先登記領取總值800元現金劵，於四週年慶典期間使用，購買指定護髮產品、吸塵機、空氣清新機或燈具，更會加送額外3個月保養期。

登記優惠券網址：https://shop.dyson.hk/promotions/2020-anniversary-signup

另外DBS信用卡用戶更可獲額外折扣。於香港Dyson網上商店買滿3,000元，即享300元折扣；買滿港幣6,000元或以上， 享700元折扣。不過此優惠需先於DBS Omni手機程式登記，優惠期由即日起至7月31日。

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責任編輯：蘇穎琪