【收息攻略】傳洽售值10億美元業務　香港電訊可以睇幾多？

繼2014年收購CSL後，本港最大電訊商香港電訊（06823）再傳出將有大動作。外電報道，香港電訊有意出售其國際業務單位PCCW Global，估值料達10億美元，即約78億元。出售活動仍處於初步階段，然而基於電訊服務屬公用性質，經濟低迷及疫情爆發對這類事業的業務量的影響相對較低，因此估計取得私募基金等潛在買家的不俗業務。受賣產消息提振，香港電訊尾市大升，全日收報11.88元，升4.6%。

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PCCW Global是香港電訊的國際運營部門，也是香港主要的電信服務提供商，為跨國企業和通信服務提供商提供最新的語音和數據解決方案。根據業績公告，集團去年國際電訊服務收益為港幣 73.46 億元，前年為 港幣 74.76 億元。

本港剛進入5G時代，香港電訊若藉出售增長能力較慢的國際業務，把資金換馬於發展前景看俏的5G業務，長期而言不失為增加盈利及派息的可行策略。加上目前周息率達5.9厘，可預期今年經濟對其影響有限之下，現價吸納作中長線持有仍然安全，目標價可定於15元，失守10元止蝕。