【芳香滿溢@iM網欄】香薰師煲韓劇： 《The King：永遠的君主》憶念愛人面孔 香薰頸鍊解失億之痛

香薰治療師也愛晚上煲韓劇，只要懂得使用香薰油預防黑眼圈及眼袋就是了！

最近筆者追看的，是由韓星李敏鎬與金高銀合演的電視劇集《The King：永遠的君主》，劇集以「平行世界」為背景，講述了想要關閉次元之門的「大韓帝國」皇帝李袞（李敏鎬飾），和想要守護朋友及愛情的「大韓民國」刑警鄭太乙（金高銀飾），兩人於「平行世界」穿梭，互相愛戀的故事。其中一集劇情講述皇帝李袞送藍色花束給鄭太乙，還未說話已消失於眼前並返回「大韓帝國」。另一幕是鄭太乙一再嘗試將「相思花」的種籽放在次元之門的通道上，希望能開花。而「相思花」的花語很淒美，是不能實現的愛，讓人好生心痛。

作為芳療師，自然在意花草樹木，連看韓劇都要尋找花草的影子。劇中男女主角經常往返「平行世界」，兩個不同的國度，不同身份卻有著相同臉孔的不同故事，莫說要記起誰是誰，聽起來都覺得頭痛。筆者在《iMoney》這平台上，送上加強記憶的精油配方作為見面禮。

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香氣晝夜隨身

可在掛頸的香薰瓶子上，滴入數滴迷迭香（Rosemary, Rosmarinus Officinalis）及檸檬（Lemon,Citrus limonum,2:1）純精油，這是白天配方，白天要清醒工作，就要混合這2隻精油，掛在頸項上讓香氣隨身。晚上臨睡前，要換一下配方，可換上另一條香薰頸鍊，在瓶子上滴入數滴薰衣草（Lavender, Lanvandula angustifolia）及甜橙（Orange,Citrus Sinensis,2:1）純精油，讓香氣慢慢滲出，心靈無比放鬆。

▲ 迷迭香（Rosemary, Rosmarinus Officinalis）及檸檬（Lemon,Citrus limonum,2:1）純精油

這條配方是日本鳥取大學教授浦上克哉醫生研發，他發現香氣對失智或記憶力減退症狀有所改善，對腦退化患者亦有減輕症狀的功效。白天吸聞迷迭香加上檸檬香氣，醒神之餘，確能讓人更集中。晚上吸聞薰衣草配甜橙精油，清新愉悅的氣味讓人放下一天的重擔，減壓之餘亦能讓你發個甜美的好夢。而《The King》中的鄭太乙，只要吸聞薰衣草的香氣，就有被愛的感覺，內心會踏實得多。

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▲ 《The King：永遠的君主》中，皇帝李袞送藍色花束給鄭太乙的一幕

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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