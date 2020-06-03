【美國示威】小布殊：美國悲劇性失敗 必須聆聽黑人聲音

美國抗議種族不公及反警暴的示威持續，前總統小布殊形容，這是美國「悲劇性的失敗」（tragic failures），是時候全國一起檢討這個失敗。雖然他未有點名評論總統特朗普的處理手法，但呼籲有必要聆聽「很多傷心與悲痛的人之聲音」，結束「結構性的種族歧視」（systemic racism）。

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小布殊（George W. Bush）以聲明形式，向美國民眾講話，指美國種族不公依舊是個失敗，很多非裔美國人，尤其是年輕的非裔男性，在國內遭遇威脅及騷擾。

美國大部分示威活動和平，只有部分演變成暴亂。法新社報道，特朗普（Donald Trump）在美國危急時候，卻拒絕擔起團結國家的角色，反而威脅以軍事鎮壓，結束示威活動。

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小布殊的聲明未有提及特朗普和其他官員的名字，但他稱：

「想採取滅聲手段的人，並不了解美國，或不了解如何讓美國成為更好的樂土。」

小布殊指出，在今次悲劇發生之前，美國已出現連串類似的事件，強調聆聽國內黑人的聲音很重要，這樣美國才能進步。他又形容，一直爭取黑人權益的是團結美國的英雄，如道格拉斯（Frederick Douglass）、總統林肯（Abraham Lincoln）、馬丁路德金（Martin Luther King）。

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記者：韓羚