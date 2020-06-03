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【美國示威】國民警衛隊成員確診 恐爆發集體感染

環球社會熱點 16:58 2020/06/03

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美國明尼蘇達州為應對示威浪潮部署近7,000名國民警衛隊成員,其中1名成員確診新冠肺炎。

美國明尼蘇達州有黑人遭白人警員壓頸致死，全國各地出現大規模示威。明尼蘇達州為應對持續的示威浪潮，部署近7,000名國民警衛隊成員。但該州其中1名國民警衛隊成員確診新冠肺炎，有部分成員也出現相關病徵，恐會出現集體感染。

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美國CNBC引述明尼蘇達州國民警衛隊發言人指，隊内有1名成員的新冠病毒檢測呈陽性反應，及有9人出現新冠肺炎的相關病徵。當局目前已安排所有部署的成員接受病毒檢測。

發言人Scott Hawks表示，該州國民警衛隊成員工作時已盡量戴上口罩，並盡可能保持社交距離。但他強調成員在建立防綫來保護人群或建築物時，往往難以避免會容易有身體接觸。

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但加州大學洛杉磯分校公共衛生與災難中心主任艾森曼（David Eisenman）指出，當局對參與示威的所有人進行檢測，是阻止病毒經示威活動傳播到新社區的關鍵。

而埃默里大學流行病學家貝德納爾奇克（Bob Bednarczyk）預計，示威者在抗議活動中高聲呼喊，以及有密切接觸，都是有機會傳播疫情的因素。他更憂慮當局使用催淚彈等來驅逐示威者，也會引起民眾劇烈咳嗽，或會導致疫情進一步擴散。

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責任編輯：鄭錦玲

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