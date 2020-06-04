【尚品亭@iM網欄】疫情下的咖啡漫談

我是一名靠左腦搵食嘅會計師，機緣巧合下從事咖啡紅茶生意，開始了一場全新的冒險。在這場十多年咖啡因旅程中，我認識了五湖四海的朋友，也積累了一些見聞。很開心有機會在這個專欄裡和各位讀者朋友分享。

近幾年咖啡熱潮有增無減。咖啡已經成為了很多香港人日常生活中的必需品。不知道大家是否有留意杯中咖啡從哪裡來？全球哪個地方咖啡消耗量最大？如果從咖啡起源地來看，流傳最廣的是在非洲的埃塞俄比亞首先被發現，而發現咖啡的是一隻山羊。當時有位牧羊人，他注意到他的山羊吃了一種野生灌木紅果實後跳來跳去，變得異常興奮。這些紅色果實正是咖啡櫻桃。雖然這個只是一個民間的傳說，真實性無從考究，但現今咖啡的三大原生種確實是分佈在非洲大陸埃塞俄比亞等地方。如果說咖啡是從非洲大陸被發現的，那麼被廣泛栽種卻是在巴西、越南。

雲南咖啡豆品質不俗

咖啡的生產大國和消耗大國是不同的。根據數據統計，咖啡消耗量最大的國家或地區是歐洲，其次是美國。歐洲消耗了全球超三成的咖啡，美國則飲用了約兩成。全球近年消耗整體水準以2%左右的增幅平穩上升。中國卻在短短5年，晉升為全球10大咖啡消耗國。值得一提的是，中國除了是一個咖啡消耗國外，也是一個生產國。中國在雲南和海南都有種植咖啡豆，雲南產咖啡豆的品質也是不遑多讓的。

▲ 筆者參與兩年一度意大利米蘭全球最大嘅咖啡展覽

咖啡豆主要分為兩種，一種是阿拉伯加豆（Arabica），另一種是羅巴士打豆（Robusta），兩款豆的風格非常不一樣。全球期貨產品交易市場中，咖啡豆是全球交易量僅次於原油的大宗物資。美國紐約交易市場主要追蹤阿拉伯加豆、倫敦交易市場則主要追蹤羅巴士打豆的交易價格。作為咖啡企業營運者，我關注的不僅僅是沖調好的咖啡，而是from bean to cup。從產地的一顆咖啡豆，到到全球不同的國家的生產工序、配送、物流環節，再到一杯一滴入魂的咖啡。當然，其中也包括目前全球關注的可持續發展課題。如何去保護環境，如何令啡儂有公平待遇，如何做好品質安全檢定等等，也是我在咖啡營運價值鏈（Value Chain）中的重點關注部分。

疫情下的咖啡，觀乎全球供應鏈在疫情下都有受到影響，出現斷鏈的情況。如果問疫情下咖啡消耗是增加還是減少。我想對於B2B市場，消費消耗量是減少的。雖然對於很多人來說，品嘗到的第一杯咖啡應該都是在街外，也是因為咖啡文化普及，家裡也開始添置簡單咖啡裝備，所以超級市場等咖啡零售，疫情期間咖啡的銷量應該所增加。正所謂此消彼長。

在近來談及全球疫情下嘅咖啡大新聞，相信大家會想起近日某中國咖啡上市公司做假的醜聞，或許大家認為咖啡世界在中國市場未必有如大家期望的情況，但正所謂有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。除了美國最大嘅咖啡公司早年在上海開了全球三大旗艦店之外，意大利的超級品牌也靜悄悄在今年初於上海也開了第一間亞洲嘅旗艦店，我相信無論如何踏踏實實愛上這杯啡茶必是亞洲市場的康莊大道！

▲ 筆者到上海，參觀全球三大星巴克旗艦店之一的咖啡烘焙生產綫

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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