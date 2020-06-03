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【美國示威】專家：拜登勝算高 槍械銷量或再增

環球社會熱點 16:28 2020/06/03

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【美國示威】專家：拜登勝算高 槍械銷量或再增

美國示威持續之際，上月槍械銷量按年大增75%。有專家認為，由於前副總統拜登（Joe Biden）支持度近日急升，拋離美國總統特朗普（Donald Trump），此或引發未來數月槍械銷量繼續增加。

Cowen Research數據顯示，美國5月對槍械購買者的背景調查較上年同期急增75%，而4月則按年勁增69%。其中，手槍的銷量更按年大增94%。

美股照升 專家指社會矛盾向來影響不大 「市場無善惡觀念」

美軍兵臨華盛頓城下 多地民眾違抗宵禁

Cowen Research分析師魯莫爾（Cai von Rumohr）認為，雖然各地因應新冠肺炎疫情放緩而開始復工，但因應近日的騷亂，近期對槍械的需求可能仍然強勁。

魯莫爾更指，如果拜登的勝算繼續增加，考慮到民主黨對槍械管制的立場嚴格，槍械的需求可能再增加。

美國料再爆疫情 每25人有1人確診 有運動員示威後中招

曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵

路透社最新民調顯示，拜登支持度領先特朗普約10個百分點，是4月初以來的最大幅度，估計與拜登在周二發表的演說有關。

美國槍械生產商史密斯威森（SWBI）、Sturm Ruger股價近日急升，分別比3月低位累升約72%及52%，升幅跑贏大市。

特朗普自稱為黑人貢獻多 僅次林肯

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責任編輯：楊心悅

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