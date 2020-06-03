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【港區國安法】英外相與五眼聯盟商議　研分擔收留港人

環球政經 18:17 2020/06/03

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內地政府通過「港區國安法」後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）曾與同屬情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）的美國、加拿大、澳洲及新西蘭代表，商議中國在港實施國安法一事。藍韜文透露，曾商討北京在落實「港區國安法」後，五國分擔接收出逃港人的可能性。

此前藍韜文在國會發言時，強調如果中國依然堅持立法，英國政府便會修改對英國國民（海外）護照（BNO）持有人的安排。但他亦坦言「中國仍有機會退讓」，惟他補充道：「不大可能發生」。

相關文章：【港區國安法】約翰遜於《南華早報》撰文稱　允許BNO持有人延長簽證

周三（3日）英國首相約翰遜（Boris Johnson）在《南華早報》撰文稱，北京政府如若在港實施國安法，英國政府已準備更改移民政策，允許持有持有BNO護照的港人延長簽證至12個月，並可以通過在當地工作，獲取英國公民身份。

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撰文 : 國際組

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