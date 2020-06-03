【天貓618】天貓618引75萬華人參與　首日海外成交額按年增22%

▲ 天貓海外成交額按年增長22.3%。

踏入6月，內地電商紛紛開啟「618電商節」，阿里巴巴（09988）旗下天貓海外銷售報捷。據天貓618數據，6月1日，天貓海外商品交易額（GMV）按年增長22.3%，覆蓋全球200多個國家超過75萬華人消費者。

滙豐環球研究報告指，「618電商節」將是阿里巴巴主要催化劑，平台吸納逾10萬個品牌參與其中，估計快速消費品將擴展，會吸引更多消費類電子產品消費。

另外，該行認為，阿里巴巴平台佣金收入已復甦，料天貓本季度（4月至5月中）以來的GMV的增長回升至29%（對比去年12月止季度的24%），當中快消品及消費類電子產品銷售強勁。

阿里巴巴現勁升4.8%，報209.6元，成交約76.4億元。

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iPhone 11為天貓海外銷售量最高

生活必須的家居及快消品是出海（內地新型經濟用語，即向境外出口產品）增速最快的兩類產品，分別按年增長41.1%和39.6%。此外，服飾、3C數碼也是海外華人最受歡迎產品之一。

家用品中，廚房烹飪用具銷量增速達1.4倍；快消品中，方便麵、糧油米麵等增速達97%。

至於熱賣單品，螺螄粉一日賣出1萬袋，iPhone 11也成為天貓海外銷量最高的單品。

今年「618電商節」，直播成為帶貨（即：銷售）重要手段，一邊直播一邊下單的熱潮亦蔓延至海外，受加拿大、澳洲、新西蘭華人追捧。其中直播網紅李佳琦、薇婭直播推介的面膜及護膚套裝熱賣。

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責任編輯：陳華