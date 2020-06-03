  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 16:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】美股照升 專家指社會矛盾向來影響不大 「市場無善惡觀念」

環球經濟金融 16:13 2020/06/03

分享：

美國示威潮持續，但美股未見因而受挫，專家指美國社會矛盾向來對市場影響不大。（資料圖片）

美國非裔男子被警員以膝蓋壓頸後死亡，引發的騷亂愈來愈嚴重，全國多處有劫掠潮，惟美股繼續向上移動，對街頭抗爭無動於衷。美國今次騷亂佔據大量新聞篇幅，搶盡注意力，惟專家指出，社會矛盾對成熟市場，向來影響不大。

【美國示威】料再爆疫情 每25人有1人確診 有運動員示威後中招

【美國示威】曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵

Avonhurst環球政治策略師福特漢姆（Tina Fordham）表示，示威暴力令人震驚，但投資者預期事情會雨過天青，美國是講法律與秩序的國家，大家都預期事情不會失控。

她指出，1968年，黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King, Jr）遇刺身亡後，美國社會出現嚴重暴力衝突，死亡人數更多，但對市場影響卻很細。

【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷

【美國示威】特朗普自稱為黑人貢獻多 僅次林肯

著名財金節目主持克拉默（Jim Cramer）坦言，投資者只想賺錢，市場沒有善惡觀念（the market has no conscience），對社會公義問題視而不見。

Jefferies 股票策略師桑克蒂斯（Steven DeSanctis）表示，市場是一套向前看的機制，而9個月後，秩序會恢復，經濟會好轉，盈利會回升，加上聯儲局的貨幣政策支持，抵銷社會矛盾影響。

他比較擔心的反而是一旦社會衝突過後，疫情再臨，經濟重啟進程受阻，對市場影響則較大。

【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心

【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
今日
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆
今日
【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆
【美國示威】死者弗洛伊德6歲女兒：爸爸改變世界（有片）
今日
【美國示威】死者弗洛伊德6歲女兒：爸爸改變世界（有片）
【美國示威】特朗普自稱為黑人貢獻多 僅次林肯
今日
【美國示威】特朗普自稱為黑人貢獻多 僅次林肯
【美國示威】曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵
今日
【美國示威】曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵
請願示威 社會矛盾 經濟 美股 股票 美國 美國聯儲局

上一篇文章

【美國示威】美軍兵臨華盛頓城下 多地民眾違抗宵禁

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間16:00）
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準