【美國示威】美股照升 專家指社會矛盾向來影響不大 「市場無善惡觀念」

▲ 美國示威潮持續，但美股未見因而受挫，專家指美國社會矛盾向來對市場影響不大。（資料圖片）

美國非裔男子被警員以膝蓋壓頸後死亡，引發的騷亂愈來愈嚴重，全國多處有劫掠潮，惟美股繼續向上移動，對街頭抗爭無動於衷。美國今次騷亂佔據大量新聞篇幅，搶盡注意力，惟專家指出，社會矛盾對成熟市場，向來影響不大。

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Avonhurst環球政治策略師福特漢姆（Tina Fordham）表示，示威暴力令人震驚，但投資者預期事情會雨過天青，美國是講法律與秩序的國家，大家都預期事情不會失控。

她指出，1968年，黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King, Jr）遇刺身亡後，美國社會出現嚴重暴力衝突，死亡人數更多，但對市場影響卻很細。

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著名財金節目主持克拉默（Jim Cramer）坦言，投資者只想賺錢，市場沒有善惡觀念（the market has no conscience），對社會公義問題視而不見。

Jefferies 股票策略師桑克蒂斯（Steven DeSanctis）表示，市場是一套向前看的機制，而9個月後，秩序會恢復，經濟會好轉，盈利會回升，加上聯儲局的貨幣政策支持，抵銷社會矛盾影響。

他比較擔心的反而是一旦社會衝突過後，疫情再臨，經濟重啟進程受阻，對市場影響則較大。

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責任編輯：林建忠

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