【港股追蹤】利好因素拱照　難怪跑贏大市

新股潮再現、北水全速流入、新經濟板塊炒中概股回歸、大市成交金額回升至1,000億元以上，四個因素最受惠的，自然是「揸莊」的港交所（00388）。股價經過整固後再次開車，經已連升4日，今日高見294.4元，收報292.4元，升4.4元或1.5%，年初至今計，升幅逾15%，徹底跑贏大市。

網易首日招股反應熱烈，市傳國際配售經己超額認購，加上京東同樣已通過上市聆訊，消息指或會在網購大節日「618」前後在港招股上市；另外，拼多多昨晚否認來港第二上市的傳聞，但內地傳媒引述人工智能公司曠視科技高層指，未有中止在本港上市進程，仍在進一步討論在本港或A股上市的可能性，都有利港交所前景。

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MSCI中國指數上周調高美團點評（03690），股份上周五（5月31日）及周一（1日）成交金額均突破200億元，帶旺整體成交，令大市已經連續16個交易日，全日成交金額超過1,000億元，市場氣氛再次活躍。

股價上一次升至現水平，已經是2018年初。不過近期升勢較急，現時相對強弱指標（RSI）已突破70的超買水平，短期或有機會在現水平先行整固。惟有眾多好消息支持下，加上技術走勢已突破多個前浪頂，再一次衝穿300元大關，相信只是時間問題。

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